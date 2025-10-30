Firma que hace encuestas para Libre proyecta favorita a su candidata Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata oficialista Rixi Moncada encabeza las preferencias electorales de cara a las elecciones del 30 de noviembre, según una encuesta de una firma que trabaja para el partido Libertad y Refundación (Libre).
Las autoridades de Libre remitieron a EL HERALDO los resultados de esta encuesta en la que la candidata de este partido aparece con el 44.5 por ciento, luego el candidato del Partido Liberal Salvador Nasralla con 30.1 por ciento y le sigue Tito Asfura del Partido Nacional con 18.7 por ciento.
Esta encuesta muestra resultados totalmente diferentes a los de la empresa Le Vote, en los que en aquellos que y han decidido el voto aparece Nasralla con el 40 por ciento, luego Asfura con el 31 por ciento y en un lejano tercer lugar, Rixi Moncada con 25 por ciento.
Esta encuesta por Le Vote fue supervisada por seis expertos internacionales y hecha en todo el país a petición del Instituto de la Justicia, una entidad de la sociedad civil.
Sin embargo, la compañía TreSearch Internacional, una empresa mexicana con sede en el Distrito Federal, que ha trabajado de cerca con Libre, muestra datos totalmente diferentes.
Sobre la identidad partidista, dice esta firma, que el 42.4 por ciento de los encuestados pertenecen a Libre, el 25.8 por ciento al Partido Liberal y el 19.9 por ciento al Partido Nacional.
Resultados sobre la identidad partidista de los encuestados
Según TreSearch Internacional, si las elecciones fueran hoy (la encuesta tiene fecha de publicación 26 de octubre), el 44.5 por ciento votaría por Libre, el 30.1 por ciento por el Partido Liberal, el 18.7 por ciento por el Partido Nacional, el 6 por ciento no sabe y el 0.7 por ciento por otros partidos.
Ante la pregunta formulada: Aunque falta tiempo, ¿por quién votaría para presidente o presidenta de Honduras si los candidatos fueran? La respuesta es la siguiente: Rixi Moncada con el 44 por ciento, Salvador Nasralla con el 30.3 por ciento, Tito Asfura con el 18.2 por ciento, el 6.9 por ciento no sabe y el 0.6 por ciento por otros.
Intención de voto por partido
La firma mexicana, que ha hecho varias encuestas para Libre, preguntó sobre quién cree que ganará las elecciones del 30 de noviembre y la respuesta fue: Rixi Moncada con el 45.3 por ciento, Salvador Nasralla con el 29 por ciento y Tito Asfura con el 19.3 por ciento.
Intención de voto por candidato y partido
La encuesta hace una valoración de la gestión de la presidenta Xiomara Castro y señala que el 55.6 por ciento se muestra muy de acuerdo y el 37.6 por ciento en desacuerdo con la dirección del gobierno.
Valoración del gobierno de Xiomara Castro
La firma mexicana explica que la encuesta se realizó del 18 al 26 de octubre con una muestra de 1,200 personas, mayores de 18 años, con acceso a internet en dispositivos fijos o móviles. Para la recolección de entrevistas los participantes son reclutados utilizando Real Time Bidding (RTB).