Firma que hace encuestas para Libre proyecta favorita a su candidata Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata oficialista Rixi Moncada encabeza las preferencias electorales de cara a las elecciones del 30 de noviembre, según una encuesta de una firma que trabaja para el partido Libertad y Refundación (Libre).

Las autoridades de Libre remitieron a EL HERALDO los resultados de esta encuesta en la que la candidata de este partido aparece con el 44.5 por ciento, luego el candidato del Partido Liberal Salvador Nasralla con 30.1 por ciento y le sigue Tito Asfura del Partido Nacional con 18.7 por ciento.

Esta encuesta muestra resultados totalmente diferentes a los de la empresa Le Vote, en los que en aquellos que y han decidido el voto aparece Nasralla con el 40 por ciento, luego Asfura con el 31 por ciento y en un lejano tercer lugar, Rixi Moncada con 25 por ciento.

Esta encuesta por Le Vote fue supervisada por seis expertos internacionales y hecha en todo el país a petición del Instituto de la Justicia, una entidad de la sociedad civil.

Sin embargo, la compañía TreSearch Internacional, una empresa mexicana con sede en el Distrito Federal, que ha trabajado de cerca con Libre, muestra datos totalmente diferentes.

Sobre la identidad partidista, dice esta firma, que el 42.4 por ciento de los encuestados pertenecen a Libre, el 25.8 por ciento al Partido Liberal y el 19.9 por ciento al Partido Nacional.