Tito Asfura exige entregar fondos municipales: "No es correcto que por presiones o extorsión no se atienda a los alcaldes"

El aspirante presidencial también señaló que, a menos de 45 días de las elecciones generales, la falta de cumplimiento en las transferencias genera incertidumbre. “¿Qué es lo que está pasando?, ¿quién tiene miedo aquí? Hay que hacer las cosas bien y cumplirle a la gente”.

Durante su visita a San Agustín, Copán, Asfura cuestionó que se retengan los fondos “por presiones o extorsión” y aseguró que ese tipo de acciones perjudican directamente a la población. “No es correcto que, por extorsión o por presiones, no quieran atender a los alcaldes; ese es un deber del gobierno central”.

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura , pidió al gobierno aprobar y entregar las transferencias municipales a más de 170 alcaldías de oposición , para atender a los damnificados por las recientes lluvias que han afectado diversas zonas de Honduras.

Las declaraciones del presidenciable nacionalista surgen luego de que el jefe de bancada, Tomás Zambrano, denunciara que el partido de gobierno está politizando las ayudas a las personas damnificadas y está reteniendo los fondos a los alcaldes de la oposición.

“¿Por qué solo a los alcaldes nacionalistas y liberales no les traspasan el dinero que por ley están obligados a depositarles, sobre todo cuando el país está en emergencia por las lluvias?”, cuestionó Zambrano a través de X, al advertir que la falta de recursos impide atender las necesidades urgentes de las comunidades más afectadas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El diputado señaló que el oficialismo “quiere que los alcaldes que no son de su partido no puedan ayudar a sus conciudadanos” y acusó al Gobierno de “jugar con la vida de miles de personas que pueden morir en municipios del interior del país porque Libre no cumple con los alcaldes que no son izquierdistas”.

La reacción de Zambrano surge luego que la Asociación de Municipios del Partido Nacional de Honduras, emitió un comunicado en el que los ediles exigen al Gobierno cumplir con las transferencias municipales establecidas en el comunicado DCI-045-2025.