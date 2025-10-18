Zambrano acusa a Libre de politizar ayudas y retener fondos a alcaldes nacionales y liberales

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó este sábado - 18 de octubre- al partido Libre de politizar las ayudas destinadas a los municipios, al denunciar que el Gobierno no ha realizado las transferencias correspondientes a los alcaldes nacionalistas y liberales, pese a que están contempladas por ley.
“¿Por qué solo a los alcaldes nacionalistas y liberales no les traspasan el dinero que por ley están obligados a depositarles, sobre todo cuando el país está en emergencia por las lluvias?”, cuestionó Zambrano a través de X/Twitter, al advertir que la falta de recursos impide atender las necesidades urgentes de las comunidades más afectadas.
El diputado señaló que el oficialismo “quiere que los alcaldes que no son de su partido no puedan ayudar a sus conciudadanos” y acusó al Gobierno de “jugar con la vida de miles de personas que pueden morir en municipios del interior del país porque Libre no cumple con los alcaldes que no son izquierdistas”.
La reacción de Zambrano surge luego que la Asociación de Municipios del Partido Nacional de Honduras, emitió un comunicado en el que los ediles exigen al Gobierno cumplir con las transferencias municipales establecidas en el comunicado DCI-045-2025.
En el documento, firmado por el presidente de la Asociación, Juan Carlos Molina Puerto, los alcaldes manifestaron su desacuerdo con la decisión de la Secretaría de Finanzas de no realizar los desembolsos y calificaron la medida como una acción “eminentemente política para asfixiar a los alcaldes de oposición”.
La Asociación recordó que los fondos son indispensables para el pago de salarios, servicios de salud y educación, así como para atender los daños provocados por las lluvias en distintas zonas del país. “El Gobierno tiene suficientes recursos para hacer frente a los eventos naturales sin sacrificar a los gobiernos municipales”, subrayaron los alcaldes.