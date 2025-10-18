Zambrano acusa a Libre de politizar ayudas y retener fondos a alcaldes nacionales y liberales

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó este sábado - 18 de octubre- al partido Libre de politizar las ayudas destinadas a los municipios, al denunciar que el Gobierno no ha realizado las transferencias correspondientes a los alcaldes nacionalistas y liberales, pese a que están contempladas por ley.

“¿Por qué solo a los alcaldes nacionalistas y liberales no les traspasan el dinero que por ley están obligados a depositarles, sobre todo cuando el país está en emergencia por las lluvias?”, cuestionó Zambrano a través de X/Twitter, al advertir que la falta de recursos impide atender las necesidades urgentes de las comunidades más afectadas.

El diputado señaló que el oficialismo “quiere que los alcaldes que no son de su partido no puedan ayudar a sus conciudadanos” y acusó al Gobierno de “jugar con la vida de miles de personas que pueden morir en municipios del interior del país porque Libre no cumple con los alcaldes que no son izquierdistas”.