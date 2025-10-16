  1. Inicio
  2. · Honduras

Cossette López dice estar preocupada por la conectividad en las elecciones

La consejera dijo que los retrasos en el cronograma electoral siguen y espera se señale de la misma forma como se hizo con ella

  • 16 de octubre de 2025 a las 12:24
Cossette López dice estar preocupada por la conectividad en las elecciones

Cossette López es la representante del Partido Nacional ante el CNE.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), alertó que la conectividad en las elecciones generales del 30 de noviembre corre riesgo.

La representante del Partido Nacional en el CNE lamentó que no ha existido consensos para adjudicar a la empresa que proporcionará la conectividad satelital.

¿Qué es el bono climático y por qué su entrega causa polémica en Honduras?

“Se están quitando los días necesarios para que las compañías cumplan sus contratos y eso podría provocar fallas en la jornada electoral”, advirtió.

Cossette López añadió que "estamos tratando de imprimir seguridad en cada etapa, pero si no hay disponibilidad tecnológica antes de las votaciones, el riesgo aumenta".

Asimismo, detalló que ha perdido peso en la toma de decisiones en el órgano electoral y ni sus subalternos acatan las directrices.

“Llevamos 14 días de retraso. Solo quiero que se actúe conforme a derecho y que no se perjudique a casi 2,000 centros de votación que representan un 40% de los votos en lugares importantes. Necesitamos hacer la adjudicación y existen fundamentos legales para proceder", sostuvo.

TJE decidirá este jueves sobre la apelación de Jorge Cálix y otros casos

Continuó denunciando: "Estamos perdiendo tiempo de forma injustificada en el CNE. La Unidad de Contrataciones y Compras Electorales fue creada para tener contrataciones expeditas y 15 días es injustificado que estemos sin haber pasado a la siguiente etapa".

Finalmente acotó: "En nombre de las elecciones, de su transparencia y del pueblo hondureño, esto tiene que resolverse a la brevedad".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias