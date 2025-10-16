Cossette López dice estar preocupada por la conectividad en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), alertó que la conectividad en las elecciones generales del 30 de noviembre corre riesgo. La representante del Partido Nacional en el CNE lamentó que no ha existido consensos para adjudicar a la empresa que proporcionará la conectividad satelital.

"Se están quitando los días necesarios para que las compañías cumplan sus contratos y eso podría provocar fallas en la jornada electoral", advirtió. Cossette López añadió que "estamos tratando de imprimir seguridad en cada etapa, pero si no hay disponibilidad tecnológica antes de las votaciones, el riesgo aumenta". Asimismo, detalló que ha perdido peso en la toma de decisiones en el órgano electoral y ni sus subalternos acatan las directrices. "Llevamos 14 días de retraso. Solo quiero que se actúe conforme a derecho y que no se perjudique a casi 2,000 centros de votación que representan un 40% de los votos en lugares importantes. Necesitamos hacer la adjudicación y existen fundamentos legales para proceder", sostuvo.