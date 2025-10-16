¿Qué es el bono climático y por qué su entrega causa polémica en Honduras?

“No es que el préstamo hasta ahorita se está utilizando, sino que es toda una reorientación de lo que Honduras había asumido y que fue por la gestión de la presidenta Xiomara Castro que se reorientaron a los programas sociales para ser invertidos en lo que debe ser invertido, que es el combate a la pobreza, para lo cual están gestionados. Y específicamente este bono de alivio climático es una medida que se suma a toda una política social de la presidenta para brindar protección social con un nuevo enfoque que es protección social adaptativa”, argumentó.