¿Qué es el bono climático y por qué su entrega causa polémica en Honduras?

Gran polémica se ha desatado en Honduras con la entrega del llamado bono climático por parte del gobierno de Xiomara Castro. ¿Qué es y por qué tan se habla de dicho bono? Te lo explicamos.
Son 661.1 millones de lempiras que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está distribuyendo en la entrega del bono climático, fondos que provienen de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobado en 2021.
Esta es la segunda vez que se reparte el bono aprobado bajo el código de préstamo 2282, pues en noviembre de 2021 el gobierno de Juan Orlando Hernández también distribuyó 7,000 lempiras del Bono de Alivio Climático previo a elecciones en 34,579 hogares.
En esta ocasión, las personas que reciben el bono climático han dicho abiertamente que les han pedido el voto para Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales del 30 de noviembre. "Tome el bono de alivio climático y vote el 30/11. Hágalo por Honduras", comentó Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en X.
La Secretaría de Desarrollo Social defiende que todos los beneficiados fueron seleccionados tras el levantamiento de una Ficha Socioeconómica Única (FSU) en 47 municipios.
Mirtha Gutiérrez, titular de Sedesol, afirmó que el préstamo del BCIE se debió a la gestión realizada por Xiomara Castro, no de ahora sino desde el inicio, ya que en el Gobierno anterior fue congelado.
“No es que el préstamo hasta ahorita se está utilizando, sino que es toda una reorientación de lo que Honduras había asumido y que fue por la gestión de la presidenta Xiomara Castro que se reorientaron a los programas sociales para ser invertidos en lo que debe ser invertido, que es el combate a la pobreza, para lo cual están gestionados. Y específicamente este bono de alivio climático es una medida que se suma a toda una política social de la presidenta para brindar protección social con un nuevo enfoque que es protección social adaptativa”, argumentó.
Gutiérrez también fue enfática sobre las denuncias de la compra de votos a favor de Libre, pues advirtió que vienen del lado de la oposición, quienes en 2021 también dieron el mismo bono climático, pero ese gobierno “no preparó acciones preventivas para proteger la vida de la gente” y se robó el dinero.
EL HERALDO confirmó que el dinero está siendo distribuido entre 101,453 personas de estos departamentos. En total se estaba desembolsando 661.1 millones de lempiras, la mayoría en los dos lugares con más población: Cortés y Francisco Morazán.
Sedesol no ha publicado los listados de cada uno de los beneficiarios por municipio y departamento, pero, de forma genérica, dijo que destinaron 661.1 millones de lempiras en seis departamentos de Honduras.
En una nota de prensa, la institución compartió el desembolso total en Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso, donde 101,453 hogares recibieron 7,000 lempiras cada uno.
El dinero es entregado en efectivo a personas previamente seleccionadas. Esto generó polémica debido a la poca transparencia del proceso a menos de dos meses de las elecciones generales, pues “la entrega de dinero en efectivo es un problema permanente" que puede traer problemas, cuestionó el exfiscal, Edmundo Orellana.