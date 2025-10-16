TJE decidirá este jueves sobre la apelación de Jorge Cálix y otros casos

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, anunció que hoy se realizará una sesión plenaria virtual con el fin de resolver varios expedientes vinculados al proceso electoral, entre ellos la inscripción de planillas de diputados por Olancho y Valle, que incluye el caso del congresista Jorge Cálix.

Flores Urrutia explicó que la convocatoria busca avanzar en los temas pendientes antes de la recta final hacia los comicios generales. Detalló que, además del expediente de Cálix, hay otros dos casos en revisión, asignados a los magistrados Mario Morazán y Miriam Barahona, así como a su propio despacho.

La sesión del pleno fue convocada para la 1:00 de la tarde.

“Vamos a someter ya a discusión los autos de admisibilidad o no admisibilidad de esos recursos de apelación”, afirmó Flores.

Aclaró que la agenda de trabajo incluye cinco expedientes y que el pleno del Tribunal no da exclusividad ni prioridad a ningún caso en particular, sino que actúa con imparcialidad.

Asimismo, informó que la convocatoria fue remitida formalmente a los magistrados Morazán y Barahona, quienes están legalmente llamados a participar en la sesión plenaria.

“Espero que acaten esta convocatoria, porque es una obligación y así lo establece la ley”, subrayó.

El funcionario añadió que, una vez se asignen los casos, los magistrados deberán emitir sus valoraciones jurídicas para determinar si los escritos presentados son admitidos o no.

Flores Urrutia recalcó que el Tribunal tiene la obligación de dar respuestas oportunas a la ciudadanía.

“No podemos ser irresponsables en no darle respuesta a los ciudadanos, se trate de Jorge Cálix o de cualquier otro. Es nuestra obligación no detener la actividad jurisdiccional, porque estaríamos incurriendo en falta de nuestros deberes como funcionarios”, expresó.

El magistrado aseguró que el TJE mantiene un enfoque de legalidad, transparencia y servicio público, garantizando resoluciones ágiles en beneficio del proceso electoral.