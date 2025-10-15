CNE ha acreditado a 68 organizaciones como observadoras en las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este miércoles que han acreditado 68 organizaciones, entre nacionales e internacionales, que serán observadoras para las elecciones generales próximas a celebrarse el 30 de noviembre. A través de su cuenta de X, Ana Paola Hall, presidenta consejera del CNE, detalló que participarán 43 organizaciones nacionales y 25 internacionales.

Entre los entes de observación de carácter nacional, acreditadas este día, figuran la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), el Centro de Estudios de la Mujer, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Asociación BEQUER, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Asociación Hondureña para el Desarrollo (IDEAS), entre otras. Por otro lado, por mayoría de votos se decidió conceder tres días a la Red por la Equidad Democrática de Honduras (REDH) para que las organizaciones que la integran presenten sus solicitudes individuales como observadores nacionales. En cuanto a los observadores internacionales acreditados, se encuentran la embajada de Estados Unidos en Honduras, Red Mundial de Jóvenes Políticos, Red Humanista por América Latina (REDH), Asociación Americana de Juristas (AAJ), Fundación DISENSO. En calidad de acompañantes, se aprobó que participen como observadores la Organización Internacional de Empleados (OIE) y la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica (Fedepricap). Estas fueron solicitadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Asimismo, en calidad de acompañante se sumará el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), como parte de la petición de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD). Por otro lado, se resolvió inadmitir las peticiones de la embajada de la Federación de Rusia y del ciudadano Francisco Javier Ubiera como observadores internacionales para los comicios. Tampoco se aprobó que la Comisión Ciudadana de Transparencia, Villanueva, Cortés, participe como observador nacional. Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, el órgano electoral aprobó el Reglamento de Observación Electoral, por lo que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las iglesias también podrán ser observadoras. Los comicios de Honduras también contarán con la presencia de observadores delegados por importantes organizaciones internacionales como la Unión Europea, el Centro Carter de Estados Unidos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de Estados Americanos (OEA).