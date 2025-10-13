Unión Europea desplegará unos 100 observadores electorales para comicios en Honduras

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La jefa adjunta de la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la Unión Europea, Tania Marqués, confirmó este lunes que el grupo de expertos ya se encuentra en el país como parte del despliegue que realizará el bloque europeo para acompañar el proceso electoral hondureño. Tras una reunión con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marques explicó que el equipo central, integrado por 11 especialistas en diversas áreas del ámbito electoral, llegó hace dos días y permanecerá en el país durante todo el proceso. “Otro grupo llegará al final de octubre, son los observadores de largo plazo, que serán desplazados por todo el país”, detalló la extranjera.

La funcionaria europea aseguró que, antes de la jornada electoral, se incorporará un grupo de ocho observadores de corto plazo y una delegación del Parlamento Europeo conformada por entre siete y diez diputados. Además, se unirán diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en Honduras, sumando en total alrededor de 100 observadores.

Cossete López: "Somos democracias, observando democracias"

De su lado, la consejera del CNE, Cossette López, destacó tras la reunión la relevancia de la presencia de la misión europea y expresó su satisfacción por el acompañamiento internacional. "Hemos tenido la oportunidad de recibir a la misión de la Unión Europea, que tenemos el privilegio de tener en nuestro proceso", afirmó. López indicó que los observadores permanecerán en el país desde este mes hasta diciembre, y que su primera comparecencia ante la prensa para brindar su primer informe será dos días después de las elecciones. "También nos han informado que estarán haciendo entrega de su informe final de observación dentro de las fechas establecidas en el reglamento", dijo la consejera representante del Partido Nacional.