Consejeros exponen a misión de la Unión Europea panorama electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo una reunión con delegados de la misión de observación de la Unión Europea (UE), en la que se abordaron los principales retos del proceso electoral hondureño y el papel de la cooperación internacional en la garantía de comicios transparentes.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de análisis y apertura. Los consejeros del CNE presentaron a los observadores europeos un panorama general del contexto político y operativo del proceso, así como los avances en la organización de las elecciones generales.

Durante su intervención, la consejera Cossette López destacó los desafíos institucionales que enfrenta el organismo electoral.

“En lo particular, traté los desafíos relacionados con el espectro político, la injerencia permanente de la que ha sido objeto el ente electoral, la judicialización y la falta de gestión de las reglas democráticas”, explicó.

López también expresó a la misión su preocupación por el clima de desconfianza política y el riesgo de que algunos sectores no reconozcan los resultados de los comicios.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Expuse el temor que existe de que haya partidos políticos que no estén dispuestos a aceptar los resultados electorales, en lo que considero es un estado de derecho que se encuentra permanentemente bajo ataque”, afirmó.