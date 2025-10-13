Consejeros exponen a misión de la Unión Europea panorama electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo una reunión con delegados de la misión de observación de la Unión Europea (UE), en la que se abordaron los principales retos del proceso electoral hondureño y el papel de la cooperación internacional en la garantía de comicios transparentes.
El encuentro se desarrolló en un ambiente de análisis y apertura. Los consejeros del CNE presentaron a los observadores europeos un panorama general del contexto político y operativo del proceso, así como los avances en la organización de las elecciones generales.
Durante su intervención, la consejera Cossette López destacó los desafíos institucionales que enfrenta el organismo electoral.
“En lo particular, traté los desafíos relacionados con el espectro político, la injerencia permanente de la que ha sido objeto el ente electoral, la judicialización y la falta de gestión de las reglas democráticas”, explicó.
López también expresó a la misión su preocupación por el clima de desconfianza política y el riesgo de que algunos sectores no reconozcan los resultados de los comicios.
“Expuse el temor que existe de que haya partidos políticos que no estén dispuestos a aceptar los resultados electorales, en lo que considero es un estado de derecho que se encuentra permanentemente bajo ataque”, afirmó.
“Les dije con bastante sinceridad que creo que la consejera Hall y yo corremos peligro de que, si uno de nuestros partidos gana, nos judicialice el partido de gobierno, porque así lo podría yo esperar del consejero Marlon Ochoa. Es una realidad y el pueblo hondureño lo tiene que saber”, advirtió.
Continuó: "Al no ganar el partido de gobierno puede haber una crisis, y yo sí lo externo y me parece que es una de las cosas que se tienen que observar de cerca y con seriedad. Aquí estamos con valentía y con estoicismo, pero es una realidad que puede ocurrir".
La misión de la Unión Europea, conformada por expertos en materia electoral, llegó al país durante el fin de semana, y se espera que el jefe de la delegación, Francisco Assis, arribe entre el 20 y el 30 de octubre.
"Otro grupo llegará al final de octubre; serán los observadores de largo plazo que están de acuerdo con nuestra metodología de observación.
Estos observadores van a ser desplazados por todo el país al final de octubre, y antes de las elecciones tendremos también un grupo de 38 observadores de corto plazo y también una delegación de entre siete a diez diputados del Parlamento Europeo", explicó la jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la UE, Tania Marques .
El sujeto de misión adelantó que desplazarán durante el proceso alrededor de 100 observadores a nivel nacional, para realizar un análisis detallado previo, durante y después, hasta el día de la declaratoria de resultados de las elecciones del 30 de noviembre.
"Estaremos aquí; llegamos el 11 de octubre y estaremos hasta el 16 de diciembre, siguiendo la metodología de largo plazo de observación de la Unión Europea. Parte de nuestro análisis serán los aspectos técnicos electorales, pero también de los partidos políticos", comunicó.
El primer grupo de delegados de la UE sostendrá reuniones con diversas organizaciones, instituciones, sectores políticos y de sociedad civil, así como con los distintos órganos electorales durante su estadía.