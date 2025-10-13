  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Cossette López informa resultados de reunión con misión de la Unión Europea sobre observación electoral

La consejera del CNE, Cossette López, brindó detalles sobre los resultados de la reunión con la misión de la Unión Europea, destacando los avances y acuerdos relacionados con la observación electoral en Honduras.

  • 13 de octubre de 2025 a las 12:56
El Heraldo Videos