Más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos serán habilitadas para elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) serán instaladas en estas próximas elecciones generales, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el censo electoral definitivo, del total de las JRV unas 15 estarán en Estados Unidos —pese a que el reglamento del voto en el exterior todavía no ha sido definido—, mientras que a nivel nacional habrá 19,157.
La Junta Receptora de Votos es la responsable de garantizar que el proceso de votación, conteo y transmisión de resultados se realice con transparencia y legalidad en casa mesa.
“Nosotros ya tenemos el censo definitivo donde se establece 19,167 Juntas Receptoras de Votos. Recuerde que en cada Junta Receptora de Votos se va a integrar por al menos cinco miembros propietarios y cinco suplentes, lo que nos da un total de 191,167 miembros de junta”, explicó el director de Formación Política del CNE, Bladimir Bastida.
El próximo 30 de octubre finalizará, según lo establecido dentro del cronograma electoral, el plazo para que los partidos políticos en contienda entreguen al órgano electoral el listado de propuestas para la integración de las JRV.
“Dato importante es que en este proceso tenemos ya listo el equipo que se va a desplegar esta semana al interior del país para atender las necesidades de capacitación, en primer lugar, a equipos que nosotros hemos estado preparando, instructores de los partidos políticos, ya que la estrategia y capacitación es complementaria”, indicó Bastida.
Continuó: “El Consejo Nacional Electoral se está enfocando en la preparación de custodios informáticos electorales y el secretario, que es la persona que hace ese llenado correcto de los documentos electorales, también la que se traslada a la estación de transmisión”.
Más de seis millones conforman el censo electoral de los comicios generales del 30 de noviembre, por lo que podrán ejercer su derecho y deber de votar