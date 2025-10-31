Roosevelt sobre las elecciones: "Seremos respetuosos, independientemente de lo que pase"

Tegucigalpa, Honduras.— El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, ha reiterado que la institución castrense no levantará sus armas para beneficiar a un candidato u otro en las elecciones generales.

Al ser consultado sobre el papel que deberá desempeñar las Fuerzas Armadas —como históricamente ha ocurrido—, Hernández respondió: "Nosotros vamos a estar de la mano, siempre apoyando y ya desde ayer (el jueves 30 de octubre) estamos a disposición del Consejo Nacional Electoral y no cambiará nada de eso. Siempre vamos a estar en lo que ellos nos solicitan el apoyo; en materia electoral estaremos ahí".

"Nuestro norte es la Constitución de la República y no vamos a apuntar nuestras armas, vamos a ser respetuosos, independientemente de lo que pase con nuestro pueblo hondureño" en las elecciones generales, aseveró, dejando claro que no defenderán intereses de grupos o personales.

El jerarca militar también criticó a quienes, según él, lo detractan, aludiendo que es sencillo poder apegarse a las leyes, pero que "es difícil, en la parte visceral y emocional, respetar eso para quienes en su concepto han perdido ese poder de decisión. La institución siempre estará leal, siempre estará garantizando esa protección de la voluntad popular de los diez millones de hondureños".