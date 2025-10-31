Roosevelt sobre las elecciones: "Seremos respetuosos, independientemente de lo que pase"

Tegucigalpa, Honduras.— El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, ha reiterado que la institución castrense no levantará sus armas para beneficiar a un candidato u otro en las elecciones generales.
Al ser consultado sobre el papel que deberá desempeñar las Fuerzas Armadas —como históricamente ha ocurrido—, Hernández respondió: "Nosotros vamos a estar de la mano, siempre apoyando y ya desde ayer (el jueves 30 de octubre) estamos a disposición del Consejo Nacional Electoral y no cambiará nada de eso. Siempre vamos a estar en lo que ellos nos solicitan el apoyo; en materia electoral estaremos ahí".
"Nuestro norte es la Constitución de la República y no vamos a apuntar nuestras armas, vamos a ser respetuosos, independientemente de lo que pase con nuestro pueblo hondureño" en las elecciones generales, aseveró, dejando claro que no defenderán intereses de grupos o personales.
El jerarca militar también criticó a quienes, según él, lo detractan, aludiendo que es sencillo poder apegarse a las leyes, pero que "es difícil, en la parte visceral y emocional, respetar eso para quienes en su concepto han perdido ese poder de decisión. La institución siempre estará leal, siempre estará garantizando esa protección de la voluntad popular de los diez millones de hondureños".
Para él, la lluvia de críticas y reproches se deben a intereses económicos. Sin embargo, no reveló quiénes son las personas que atacan a la institución armada.
¿Intromisión?
En relación con la petición de las actas de cierre del nivel presidencia, Hernández reiteró a la prensa: "No, no es una intromisión, solamente es una petición, es una solicitud como cualquier hondureño la hace, y queda en disposición de ellos de que la analicen. Nosotros lo hacemos con el espíritu de fortalecer la transparencia".
En torno a ese particular del manejo de las actas electorales, agregó: "Somos una institución muy importante en este proceso, donde se nos da ser la garantía de que se desarrollará el libre sufragio y también de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia".
Hernández pidió el pasado 24 de octubre, de forma verbal, a los tres consejeros del CNE (Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López) tener copia de las actas a nivel presidencial durante las elecciones generales del 30 de noviembre.
Esto generó rechazo de muchos sectores en Honduras, inclusive dentro del órgano electoral, como lo dijo Ana Paola Hall, quien catalogó la solicitud de "injerencia".
El abogado constitucionalista Oliver Erazo señaló que la Constitución de la República no otorga, ni sugiere, ni insinúa facultad alguna a las Fuerzas Armadas para solicitar actas electorales.
“El artículo 272 y el 273 de la Constitución delimitan claramente las atribuciones del órgano militar. Bajo ningún contexto, la Carta Magna ni la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas le permiten peticionar al CNE copias de las actas”, enfatizó.