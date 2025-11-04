Jorge Cálix recuerda al MP que en 2021 solo dos consejeras del CNE sesionaron y no enfrentaron antejuicio

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, cuestionó este martes el actuar del Ministerio Público al promover un antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Suyapa Barahona, cuando en 2021 se dio una situación similar en el CNE y no hubo requerimientos para los involucrados. Haciendo mención de cómo en el año 2021, la entonces presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la secretaria del CNE, Rixi Moncada -hoy candidata presidencial de Libre- sesionaron y aprobaron varios puntos del cronograma electoral en unanimidad de la mayoría, ante la imposibilidad de la presencia del tercer consejero. Cálix cuestionó ¿Por qué en aquel entonces el Ministerio Público no actuó en contra de Rixi y APH (Ana Paola Hall?, siendo que la misma mayoría de aquel entonces es la misma que se está realizando en la actualidad para resolver un asunto electoral.

A través de un mensaje en Twitter/X, el excandidato presidencial advirtió que así como en 2021 "sesionaron solo ellas dos, y plasmaron en esta resolución sus argumentos legales del porqué sesionaron solo ellas dos. ¿Por qué en aquel entonces el Ministerio Público no actuó en contra de Rixi y APH?".

En palabras de Cálix, lo que antes no fue motivo de requerimiento y hoy si lo es, se debe a que "el MP no estaba en una franca persecución política en contra de los órganos electorales". El líder liberal plasmó que como es posible que ¿Por qué hoy, por exactamente lo mismo que ellas en su momento hicieron, se van en contra de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona?



MP pide antejuicio contra magistrados