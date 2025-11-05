Nasralla sobre la anulación de la candidatura de Cálix: "Yo no pierdo nada"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, aseguró que la anulación de la inscripción de la candidatura de Jorge Cálix no representa ninguna pérdida para su movimiento político. “Yo no pierdo nada. El Partido Liberal ahorita va ganando por lejos; o sea, que si hay una pieza que fallece, se sale o le pasa cualquier cosa, por eso el Partido Liberal no va a dejar de ganar”, declaró Nasralla. El presidenciable agregó que “en todo ese tipo de decisiones yo no tengo ninguna influencia ni en el CNE ni en el TJE. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no soy político”.

Además, el candidato resaltó que Cálix seguirá trabajando con él si gana la presidencia: "Él va a trabajar conmigo en el gobierno, cuando hablamos, quedamos en que las cosas en las que él tiene más experticia, él va a asumir eso". Cabe recordar que, esta mañana, el CNE declaró como "inaplicable" la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenaba la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Olancho. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió que "esa instrucción bien podría calificarse como prevaricato administrativo, no solo para quienes giren la orden, sino también para quienes la ejecuten, conociendo los hechos públicos y notorios". Con esta decisión, Cálix quedó fuera de las papeletas electorales en su intento por integrarse al Congreso Nacional (CN) bajo las filas del Partido Liberal.