Cristian Villalobos tras determinación del CNE que lo deja fuera: "Estoy inconforme"

Sin la presencia del magistrado Mario Morazán, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) había ordenado la inscripción de Villalobos y Cálix en las papeletas de Valle y Olancho, respectivamente. Sin embargo, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, determinó que la medida era inaplicable y advirtió que acatarla podría implicar incurrir en prevaricato.

Valle, Honduras.- Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara continuar con el proceso de impresión de papeletas sin la inscripción de Jorge Cálix y Cristian Villalobos , este último manifestó su inconformidad y se preguntó si en Honduras realmente existe el Estado de derecho.

“Estoy completamente inconforme con esa resolución y evidentemente se me está violentando un derecho constitucional: el derecho que tenemos como ciudadanos de poder participar en elecciones”, expresó Villalobos.

Recordó además que con la resolución inicial del TJE se sentía satisfecho, pues “el TJE me respetó mi derecho. No era una victoria personal; ahí se estaba ratificando un derecho fundamental”, afirmó.

El pasado 28 de octubre, el Tribunal de Justicia Electoral declaró procedentes los recursos de apelación presentados por Jorge Luis Cálix y Cristian Adalid Villalobos, revocando las resoluciones emitidas por el CNE que habían denegado sus candidaturas.

En el caso de Cálix, la decisión se tomó tras analizar los recursos interpuestos por su apoderado legal, Mariano Torres, contra el comunicado del 27 de septiembre y la resolución del 8 de octubre.

El TJE concluyó en su momento que ambos actos administrativos no se ajustaban a los principios de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad, por lo que ordenó su inscripción inmediata como candidato a diputado por Olancho, casilla 22, del Partido Liberal.

Mientras tanto, en el caso de Villalobos, el recurso fue presentado por el apoderado legal del Partido Nacional, César Augusto Cáceres, en contra del acta número 48-225, que había denegado su inscripción.

El ente electoral revocó dicho acto administrativo y confirmó la inscripción de Villalobos como diputado propietario por el departamento de Valle, en la posición número cuatro de la planilla del Partido Nacional.