Marlon Lara apoya determinación del CNE que deja fuera a Jorge Cálix

“Nosotros habíamos manifestado desde el inicio que íbamos a respetar las decisiones que tomaran los entes electorales. Si el CNE ya ha tomado una resolución, nosotros la respetamos. Igual lo habríamos hecho si la decisión hubiera sido favorable a la inscripción, porque es la autoridad competente en materia electoral”, declaró el parlamentario.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal de Honduras, Marlon Lara, aseguró este miércoles que respeta la determinación tomada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, quien decidió dejar fuera de la contienda a Jorge Cálix, al considerar que la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es inaplicable.

Agregó que “somos respetuosos de la institucionalidad del país y esperamos que, al final de este proceso, las decisiones del ente colegiado se orienten a garantizar un proceso transparente, cuyos resultados reflejen la verdadera voluntad popular”.

Lara señaló que la determinación del pleno del CNE se da con premura, debido a que es necesario avanzar con la impresión de las papeletas para cumplir con el cronograma electoral.

En un oficio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, ordenó avanzar con la impresión de las papeletas electorales de diputados en los departamentos de Olancho y Valle.

Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos para llenar las vacantes existentes en sus planillas antes del mediodía, con el fin de garantizar el cumplimiento del calendario electoral.

Hall justificó que la resolución del TJE es inaplicable, argumentando que dar cumplimiento a dichas disposiciones colocaría al CNE “en una situación límite con la legalidad”.