Decisiones, emociones y nuevos rumbos: así se mueve hoy el zodiaco

Mientras algunos signos deberán manejar presiones y tomar decisiones clave, otros encontrarán alivio en la creatividad, los planes de viaje o las relaciones personales

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 00:00
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tienes que estudiar determinadas decisiones en relación con tu economía, porque si sigues aplazándolas la zozobra acabará con tu buen humor, ya que de lo que decidas pueden inferirse cambios en el futuro inmediato.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Si tienes un negocio propio, tendrás que hacer frente a presiones y conflictos. Medita tus decisiones y no pierdas los nervios, porque podrías cometer alguna imprudencia. Pon algo más de pasión en tu relación amorosa.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Todo lo que requiera imaginación y creatividad estará potenciado en el día de hoy, sin que por ello dejes a un lado lo práctico y plausible. Hoy tendrás que tomar una decisión sin importancia en el terreno familiar, que no por nimia te llevará poco tiempo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Necesitas hacer volar tu imaginación planeando algún viaje que te apetezca mucho, porque hoy el trabajo o las relaciones familiares o de amistad te van a dar más lata de la habitual.

LEO (23 julio - 22 agosto). La influencia de Saturno en tu signo puede llevarte a la angustia, las primeras complicaciones en tu vida, muchas veces sin motivos objetivos, así es que merecerá la pena que te sientes tranquilamente y recapacites, mejor aún con una persona de confianza.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Comprobarás cómo puedes divertirte haciendo algo de ejercicio, tal vez no hayas probado determinados deportes, en equipo o de uno contra uno, que te harán pasar buenos ratos al tiempo que quemas algunas calorías.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No tientes tanto la suerte y tómate las cosas en su justa medida. Unas veces lo tendrás muy fácil, pero debes comprender que no siempre te van a salir como tú quieres. La constancia será tu talismán.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Recuperarás la confianza en algunas personas que quieres y que habían comenzado a defraudarte en los últimos tiempos. Tendrán oportunidades de demostrártelo durante esta jornada, y solo con eso se enaltecerá tu espíritu.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si tus jefes opinan que no han cuajado las expectativas sobre determinados proyectos que has manejado, debes sacar tu carácter más optimista y probar suerte con otras ideas que tienes en mente, alguna de ellas funcionará pronto.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te sentirás muy complacido por tus avances profesionales, excelentemente cómodo en tu círculo de compañeros, porque vives o estás a punto de entrar en una parada en lo sentimental, que más bien te agrada.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Buen día para la organización y los preparativos de cara a un desplazamiento que te hace mucha ilusión. Tu habitual sentido del orden te ayudará a no olvidarte nada y solucionar los contratiempos que te depara el destino.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Podrás sentar las bases de nuevos negocios si andas con ojo y estableces relaciones de amistad con las personas adecuadas, que conocerás en fiestas y reuniones sociales, de forma que te interesará salir en alguna ocasión aunque el cuerpo te pida reposo.

