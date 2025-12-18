Aries, Tauro y Géminis: equilibrio entre trabajo, amor y bienestar

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te verás favorecido en temas relacionados con asuntos profesionales o comunicaciones. Es el momento de dejarte ver en los círculos laborales adecuados. No descuides tu forma física; el cuerpo te pasará factura si no te pasas por el gimnasio.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Disfrutarás mucho haciendo todo tipo de planes de futuro con la persona amada, a pesar de los recelos que te genera la relación. Tendrás que poner mucho de tu parte para que estos proyectos lleguen a buen puerto. Buen momento para empezar a ahorrar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las salidas y contactos sociales de los últimos días te habrán abierto los ojos a nuevos libros, películas e incluso el teatro, no hagas pereza y dedica más tiempo a cultivar tu espíritu, no solo tu cuerpo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Jornada de estudio y análisis profundos. Tendrás que estar muy atento al detalle porque puedes pasar por alto algo importante para tus intereses. Hay muchas posibilidades de romance e incluso, de compromiso o boda. Continúa con los buenos hábitos alimenticios.
LEO (23 julio - 22 agosto). La salud puede darte algún toque de atención porque posiblemente hayas olvidado el correcto apoyo a tu organismo. No dejarás que eso vuelva a ocurrir, tienes el convencimiento de que puedes evitar muchos malestares.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las sesiones de relajación en forma de yoga o tai-chi te resultarán muy útiles para descargar las malas vibraciones. Si lo completas con un poco de deporte, al final del día conseguirás una sensación de tranquilidad que creías haber olvidado.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Hoy tendrás éxito en todo reto intelectual al que te enfrentes, tienes la mente clara y sobre todo el ánimo tranquilo. Obtendrás buenos resultados en exámenes, pruebas o entrevistas de trabajo. Tu pareja no debe esperar romanticismo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si no estás a favor de las relaciones superficiales y sin futuro, céntrate y busca una relación estable y duradera. Puede reaparecer una persona del pasado que te complique un poco las cosas. Disfruta de la vida lo que puedas sin herir a nadie.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pondrás todo tu empeño en alcanzar la máxima eficiencia, en superarte. Tu sensibilidad, especialmente activa en estos días, hará que te sientas inclinado a participar en proyectos caritativos o de apoyo a los demás.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Dispondrás de la energía necesaria para resolver las situaciones más complicadas en tu entorno laboral. Aunque hayas abandonado tus estudios hasta la fecha, quizá sea un buen momento para retomarlos donde los dejaste.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Jornada de tranquilidad en tus ocupaciones habituales. Sentirás un sosiego fuera de lo normal, y actuarás con calma y tratando de retrasar todo tipo de dificultad. No querrás involucrarte en ningún problema, hoy aspiras a acostarte relajado y con la conciencia tranquila.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las tensiones acumuladas en los últimos días producirán en ti un desgaste nervioso que repercutirá en tu forma física. Los planes para hoy pueden verse alterados por ello, aunque te vendrá bien dar largos paseos.