Maribel Espinoza denuncia ante el Ministerio Público a Luis Redondo

La congresista explicó que su acción responde a lo que considera un “incumplimiento grave de la ley” por parte de Redondo

  • 05 de noviembre de 2025 a las 10:26
Maribel Espinoza presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público este miércoles.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada Maribel Espinoza presentó este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el titular del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, a quien acusa de violación de los deberes de los funcionarios e impedimento del ejercicio de derechos constitucionales.

La congresista explicó que su acción responde a lo que considera un “incumplimiento grave de la ley” por parte de Redondo.

“En los estados de derecho, cuando un funcionario público infringe gravemente la ley, como es el caso, lo que procede es venirlo a denunciar al Ministerio Público, aunque este no actúe, como ha ocurrido anteriormente”, declaró Espinoza.

La diputada detalló que el titular del Congreso no convocó a sesiones ordinarias desde el 27 de agosto, incumpliendo el mandato de reunir al pleno los días martes, miércoles y jueves.

“Don Luis Redondo, que estaba obligado a convocarnos, no lo hizo y, de forma ilegal, conformó una comisión permanente. Lo que está haciendo es autoritarismo en el Congreso Nacional, poniendo en grave crisis al Estado de Honduras”, afirmó.

Indicó que, aunque la denuncia la presenta de manera personal, el Pleno del Congreso Nacional, en sesión extraordinaria, también acordó poner los hechos en conocimiento del fiscal general.

“Sin perjuicio de la resolución que el pleno adoptó ayer, hoy vengo a promover una denuncia por los mismos hechos, pues consideramos que existe apariencia delictiva”, expresó.

Asimismo, anunció que en los próximos días presentará ante la Corte Suprema de Justicia una acción de competencia entre el Pleno del Congreso y la Junta Directiva, al amparo de la Ley sobre Justicia Constitucional.

“Cuando hay un conflicto interno en un poder del Estado, como este, la Sala de lo Constitucional debe dirimirlo porque se trata de una cuestión de competencia”, explicó la parlamentaria.

Espinoza también adelantó que evalúa promover otra acción relacionada con una supuesta intromisión del Poder Ejecutivo en las atribuciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

