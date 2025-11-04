  1. Inicio
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán

Al menos 10 diputados en Francisco Morazán aparecen en la papeleta final buscando la reelección, descubre quiénes son

  • 04 de noviembre de 2025 a las 16:53
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
1 de 12

¿Te toca votar en Francisco Morazán y aún no conocer la papeleta de diputados? Te detallamos cómo está integrada la papeleta con los 115 candidatos en el departamento, 23 por cada partido político.

 Foto: Cortesía Consejo Nacional Electoral
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
2 de 12

El partido Democracia Cristiana se ubica en la primera posición y estos son 23 candidatos de la DC en Francisco Morazán. Hay algunas caras conocidas como Godofredo Fajardo, exregidor del Distrito Central o Felicito Ávila, este último siendo ministro del Trabajo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En la última casilla aparece el periodista deportivo Roussell Ramos.

 Foto: Cortesía Consejo Nacional Electoral
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
3 de 12

La primera posición es de Godofredo Fajardo, quien fungió como regidor municipal en la reciente administración de Jorge Aldana en el Distrito Central.

Foto: Cortesía redes
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
4 de 12

Pasamos a la planilla del Partido Libertad y Refundación (Libre), partido ubicado en la posición 2 y donde aparecen seis actuales diputados que buscan la reelección, cinco de ellos propietarios. También hay profesionales de la medicina, abogados, entre otros.

 Foto: Cortesía Consejo Nacional Electoral
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
5 de 12

La primera casilla fue para Hugo Noé Pino, actual vicepresidente del Congreso Nacional y quien fue parte del gabinete de Manuel Zelaya Rosales de 2006-2009. Los otros diputados propietarios que buscan la reelección son Kritza Pérez, Marco Eliud Girón, Juan Barahona y Jari Dixon.

 Foto: Cortesía redes
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
6 de 12

En el PINU hay algunos conocidos como Adalid Irías, quien forma parte de una asociación que monitorea el precio de la canasta básica, además de Carlenton Dávila que fue regidor municipal.

Foto: Cortesía Consejo Nacional Electoral
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
7 de 12

El analista Luis León también forma parte de la planilla de candidatos a diputados en el PINU, donde el candidato presidencial es el economista Nelson Ávila.

 Foto: Cortesía redes
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
8 de 12

En el Partido Liberal son dos los diputados que buscan la reelección, Iroshka Elvir y Jhosy Toscano que es suplente. Hay varias figuras reconocidas como la periodista Saraí Espinal, el creador de contenido Rashid Mejía, la psicóloga Alia Kafati y los abogados Rafael Canales y Karla Romero, entre otros.

 Foto: Cortesía Consejo Nacional Electoral
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
9 de 12

Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla, es la primera posición de la planilla liberal y es la mano derecha en la campaña presidencial de Nasralla.

 Foto: Cortesía redes
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
10 de 12

El exfutbolista Salomón Názar, actualmente DT del equipo Lobos de la UPN, también es candidato a diputados y fue el único exjugador que salió electo en las internas entre todos los que optaron, la mayoría de ellos en Libre.

Foto: Cortesía redes
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
11 de 12

Cerramos con la planilla del Partido Nacional donde buscan la reelección congresistas como Lissi Cano, Antonio Rivera Callejas y Johana Bermúdez. También hay diversos profesionales de la comunicación, abogados y más.

Foto: Cortesía Consejo Nacional Electoral
Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán
12 de 12

Kilvett Bertrand (derecha) fue el precandidato a diputados más votado en las elecciones primarias y se posicionó en la primera casilla del Partido Nacional para las elecciones del 30 de noviembre.

 Foto: Cortesía redes
