Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán

¿Te toca votar en Francisco Morazán y aún no conocer la papeleta de diputados? Te detallamos cómo está integrada la papeleta con los 115 candidatos en el departamento, 23 por cada partido político.
El partido Democracia Cristiana se ubica en la primera posición y estos son 23 candidatos de la DC en Francisco Morazán. Hay algunas caras conocidas como Godofredo Fajardo, exregidor del Distrito Central o Felicito Ávila, este último siendo ministro del Trabajo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En la última casilla aparece el periodista deportivo Roussell Ramos.
La primera posición es de Godofredo Fajardo, quien fungió como regidor municipal en la reciente administración de Jorge Aldana en el Distrito Central.
Pasamos a la planilla del Partido Libertad y Refundación (Libre), partido ubicado en la posición 2 y donde aparecen seis actuales diputados que buscan la reelección, cinco de ellos propietarios. También hay profesionales de la medicina, abogados, entre otros.
La primera casilla fue para Hugo Noé Pino, actual vicepresidente del Congreso Nacional y quien fue parte del gabinete de Manuel Zelaya Rosales de 2006-2009. Los otros diputados propietarios que buscan la reelección son Kritza Pérez, Marco Eliud Girón, Juan Barahona y Jari Dixon.
En el PINU hay algunos conocidos como Adalid Irías, quien forma parte de una asociación que monitorea el precio de la canasta básica, además de Carlenton Dávila que fue regidor municipal.
El analista Luis León también forma parte de la planilla de candidatos a diputados en el PINU, donde el candidato presidencial es el economista Nelson Ávila.
En el Partido Liberal son dos los diputados que buscan la reelección, Iroshka Elvir y Jhosy Toscano que es suplente. Hay varias figuras reconocidas como la periodista Saraí Espinal, el creador de contenido Rashid Mejía, la psicóloga Alia Kafati y los abogados Rafael Canales y Karla Romero, entre otros.
Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla, es la primera posición de la planilla liberal y es la mano derecha en la campaña presidencial de Nasralla.
El exfutbolista Salomón Názar, actualmente DT del equipo Lobos de la UPN, también es candidato a diputados y fue el único exjugador que salió electo en las internas entre todos los que optaron, la mayoría de ellos en Libre.
Cerramos con la planilla del Partido Nacional donde buscan la reelección congresistas como Lissi Cano, Antonio Rivera Callejas y Johana Bermúdez. También hay diversos profesionales de la comunicación, abogados y más.
Kilvett Bertrand (derecha) fue el precandidato a diputados más votado en las elecciones primarias y se posicionó en la primera casilla del Partido Nacional para las elecciones del 30 de noviembre.