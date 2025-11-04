Periodistas, abogados y un exjugador: así es la papeleta de diputados en Francisco Morazán

El partido Democracia Cristiana se ubica en la primera posición y estos son 23 candidatos de la DC en Francisco Morazán. Hay algunas caras conocidas como Godofredo Fajardo, exregidor del Distrito Central o Felicito Ávila, este último siendo ministro del Trabajo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En la última casilla aparece el periodista deportivo Roussell Ramos.