Carlos Urbizo, del Partido Nacional, se unió a Salvador Nasralla

"El Partido Liberal se está consolidando como un espacio de unión", afirmó

  • Carlos Urbizo, del Partido Nacional, se unió a Salvador Nasralla

    En una reunión se oficializó la unión de Urbizo al Partido Liberal de Honduras.

     Foto: Cortesía X Salvador Nasralla
  • 05 de noviembre de 2025 a las 09:56

Tegucigalpa, Honduras.- El ex precandidato presidencial del Partido Nacional, Carlos Urbizo, se unió el martes a la candidatura de Salvador Nasralla.

El candidato liberal compartió la noticia asegurando que "junto al apoyo de líderes como@urbizo_carlos, trabajamos para impulsar proyectos que generen empleo, fortalezcan la economía y promuevan un desarrollo sostenible para el bienestar de todos los hondureños".

Jorge Cálix: "quieren declarar ganadora a Rixi Moncada, sin haber contado ni un tan solo voto"

Agregó que "Honduras es un país con un potencial inmenso, un verdadero paraíso de oportunidades que merece ser desarrollado para todos".

"En este espíritu, el Partido Liberal se está consolidando como un espacio de unión y compromiso ciudadano, trascendiendo la política tradicional", aseguró el liberal.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más