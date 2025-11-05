Carlos Urbizo, del Partido Nacional, se unió a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El ex precandidato presidencial del Partido Nacional, Carlos Urbizo, se unió el martes a la candidatura de Salvador Nasralla.

El candidato liberal compartió la noticia asegurando que "junto al apoyo de líderes como@urbizo_carlos, trabajamos para impulsar proyectos que generen empleo, fortalezcan la economía y promuevan un desarrollo sostenible para el bienestar de todos los hondureños".