Carlos Urbizo, del Partido Nacional, se unió a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El ex precandidato presidencial del Partido Nacional, Carlos Urbizo, se unió el martes a la candidatura de Salvador Nasralla.
El candidato liberal compartió la noticia asegurando que "junto al apoyo de líderes como@urbizo_carlos, trabajamos para impulsar proyectos que generen empleo, fortalezcan la economía y promuevan un desarrollo sostenible para el bienestar de todos los hondureños".
Agregó que "Honduras es un país con un potencial inmenso, un verdadero paraíso de oportunidades que merece ser desarrollado para todos".
"En este espíritu, el Partido Liberal se está consolidando como un espacio de unión y compromiso ciudadano, trascendiendo la política tradicional", aseguró el liberal.