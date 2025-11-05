“Le quitaron el proyecto por inoperante”: SIT se defiende de acusaciones de Matheu por hospitales

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la denuncia presentada por el exministro de Salud, José Manuel Matheu, sobre una supuesta sobrevaloración en los hospitales que se están construyendo durante el gobierno de Xiomara Castro, se desató una nueva polémica entre ambos funcionarios. “El costo por hospital se elevó de 126 a 279 millones de dólares, sin aumentar el número de camas”, afirmó José Matheu en Frente a Frente. El exministro explicó que la construcción de los hospitales inició con un financiamiento de 79.2 millones de dólares, pero que tras el cambio de gestión y la llegada de la ministra Carla Paredes, el proyecto pasó a ser ejecutado con fondos nacionales a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Octavio Pineda, ministro de la SIT, respondió a la denuncia asegurando que no permitirá que se "manche el gobierno de Castro con mentiras". Pineda presentó un mapa con la ubicación de los ocho hospitales en construcción, entre ellos los dos hospitales de trauma que estarán en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Además, detalló que los otros centros asistenciales estarán ubicados en Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Salamá, Tocoa y Roatán. El funcionario recriminó que durante la gestión de Matheu los diseños quedaron inconclusos y que "los únicos avances fueron las maquetas". Pineda se defendió de las declaraciones de Matheu asegurando que para el Hospital de Santa Bárbara se están destinando 1,783 millones de lempiras, casi 700 millones para el de Salamá y otros 700 millones para el de Ocotepeque.