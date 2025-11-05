“Le quitaron el proyecto por inoperante”: SIT se defiende de acusaciones de Matheu por hospitales

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la denuncia presentada por el exministro de Salud, José Manuel Matheu, sobre una supuesta sobrevaloración en los hospitales que se están construyendo durante el gobierno de Xiomara Castro, se desató una nueva polémica entre ambos funcionarios.
“El costo por hospital se elevó de 126 a 279 millones de dólares, sin aumentar el número de camas”, afirmó José Matheu en Frente a Frente.
El exministro explicó que la construcción de los hospitales inició con un financiamiento de 79.2 millones de dólares, pero que tras el cambio de gestión y la llegada de la ministra Carla Paredes, el proyecto pasó a ser ejecutado con fondos nacionales a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Octavio Pineda, ministro de la SIT, respondió a la denuncia asegurando que no permitirá que se “manche el gobierno de Castro con mentiras”.
Pineda presentó un mapa con la ubicación de los ocho hospitales en construcción, entre ellos los dos hospitales de trauma que estarán en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Además, detalló que los otros centros asistenciales estarán ubicados en Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Salamá, Tocoa y Roatán.
El funcionario recriminó que durante la gestión de Matheu los diseños quedaron inconclusos y que “los únicos avances fueron las maquetas”.
Pineda se defendió de las declaraciones de Matheu asegurando que para el Hospital de Santa Bárbara se están destinando 1,783 millones de lempiras, casi 700 millones para el de Salamá y otros 700 millones para el de Ocotepeque.
“Él habló mucho sobre el dimensionamiento. Yo no me atrevo, siendo ingeniero civil, a dar recetas médicas, y no entiendo cómo este señor habla de construcción sin ser ingeniero”, expresó Pineda.
“Le quitaron el proyecto de los hospitales por inoperante”, agregó el ministro.
Pineda explicó que los metrajes de algunos hospitales aumentaron significativamente, como en el caso del de Santa Bárbara, que pasó de 26,400 metros cuadrados a 69,000 metros cuadrados.
“A mayor metraje, mayor precio y mayor costo”, señaló, argumentando que también aumentaron los gastos en sistemas eléctricos y operativos que antes no estaban contemplados.
En el caso del hospital de Ocotepeque, indicó que el metraje creció de 9,500 metros cuadrados a 31,400 metros cuadrados.
“Los famosos fondos de España que José Matheu no pudo desarrollar, aquí están”, afirmó Pineda, asegurando que esos recursos se destinarán al tramo carretero La Ceiba-Trujillo. También recriminó que los diputados nacionalistas y liberales no han querido votar por el proyecto, en el que se prevé utilizar “70 millones de euros de España y 100 millones de dólares del Banco Mundial”.
De esta forma, Pineda detalló los nuevos costos y dimensiones de los hospitales, asegurando que el incremento está plenamente justificado.
“Visítelos conmigo, doctor. Deje de mentir en los foros. Entiendo que lo hace por política”, expresó el ministro, mientras mostraba imágenes del avance de las obras.