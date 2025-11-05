Jorge Cálix denuncia ilegalidad y persecución política tras bloqueo de su candidatura

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix reaccionó ante la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar inaplicable la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que ordenaba su suscripción como a candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho. La determinación del CNE dejó a Cálix sin opción de participar en las próximas elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, en busca de llegar a legislar en el Congreso Nacional. Cálix calificó la acción del CNE como una "ilegalidad", que contradice las advertencias de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un comunicado reciente, la OEA exigió garantías para la autonomía de las instituciones electorales, pidiendo frenar cualquier persecución contra funcionarios electorales. El diputado acusó al oficialismo de aprovecharse del Ministerio Público. "Tengo que denunciar la ilegalidad cometida por el oficialismo que utilizando al MP procedió a solicitar a la Corte Suprema de Justicia, ante juicio en contra de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona ante juicio por demás ilegal contra quienes en el marco de la ley y siguiendo sus atribuciones legales y constitucionales emitieron una sentencia en materia electoral que es de cumplimiento obligatorio", manifestó en conferencia de prensa. También criticó duramente la actitud de Ana Paola Hall, presidenta del CNE, a quien acusó de prestarse a presiones políticas. "Ana Paola Hall por presiones políticas se está prestando a este juego sucio, pisoteando no solo la legislación nacional, no solo la constitución sino que también las advertencias de los observadores internacionales".

Cálix recordó que en el pasado, la misma presidenta del CNE firmó resoluciones con solo dos de los tres miembros del pleno, reconociendo la validez de decisiones mayoritarias. “Lo que ayer fue legal, hoy no puede ser invalidado por conveniencia. La ley debe respetarse siempre”, puntualizó.



