Gustavo Solórzano: "Lo peor que nos puede ocurrir es una nueva restricción de garantías"

Tegucigalpa, Honduras.- A siete días para que concluya la vigésimo cuarta prórroga del estado de excepción en el territorio hondureño, lo peor para la población sería continuar con la restricción de garantías, previo a las elecciones generales.

Así lo señaló el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, quien manifestó en una entrevista concedida a Hablemos de Política que "lo peor que nos puede ocurrir a los hondureños previo a elecciones del 30 de noviembre es que nos quieran colocar una nueva restricción de garantías".

"Si esto ocurre, mal síntoma para las elecciones porque por medio de eso puede aprovecharse del poder que se tiene a través de las fuerzas del orden para restringirnos en libertad de pensamiento, expresión, circulación, reunión y esto no ayuda a un proceso electoral; cuando se convoca a elecciones las personas deben de tener total garantía y respeto de sus derechos", aseguró la máxima autoridad de la organización gremial.