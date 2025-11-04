Júnior Burbara busca modernizar transporte y atraer inversión en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Júnior Burbara, actual diputado y candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Nacional, compartió su visión para la capital industrial bajo el lema: “Tengo un plan y voy con todo por San Pedro Sula”. El empresario destacó que ya existe un Plan Maestro de Desarrollo Municipal y representa la herramienta fundamental para evitar la improvisación y lograr el progreso en un municipio como San Pedro Sula. Durante su participación en el programa Hablemos de Política que se transmite a través de La Prensa, El Heraldo y Gotv, Burbara abordó diversos desafíos y destacó su plan de trabajo con un enfoque en generación de empleo, educación, salud, servicios, seguridad, cultura, artes y deportes. Para el candidato es importante una gestión planificada y transparente para superar el estancamiento actual de San Pedro Sula enfatizando en que la ciudad necesitaba un liderazgo empresarial, no político, para su desarrollo.

Reveló que esa perspectiva, de ciudad, fue crucial para su decisión de postularse, buscando aplicar una visión de eficiencia y resultados a la administración municipal. Aseguró que su administración se centraría en desengavetar y actualizar el Plan Maestro de Desarrollo porque ahí está plasmado el desarrollo de la ciudad y consideró este documento, elaborado por un consorcio en la administración de Armando Calidonio, como la guía esencial para transformar San Pedro Sula en una ciudad moderna, próspera y competitiva. "La planificación es la clave para que la capital industrial se levante" dice. Júnior Burbara, tiene 54 años y se define como un sampedrano que ama la ciudad y que tiene un plan para resolver los problemas de San Pedro Sula y llevarla al desarrollo. Estudio en el icónico instituto La Salle. "Nací en San Pedro Sula, acá estudié y me formé", dice el candidato. Explica que su conocimiento de la ciudad, barrio por barrio, le permite entender las necesidades de los sampedranos y conocer los problemas de primera mano. "Tengo 16 años de estar en el Congreso Nacional y junto al diputado Alberto Chedrani tenemos la dicha de tener ser 16 años consecutivamente de ser representantes del departamento de Cortes en el Congreso Nacional" dijo. Aclaró que nunca he dejado mis obligaciones en la empresa privada, porque eso es lo que somos. "Vivimos de nuestro trabajo, no vivimos de la política y al sampedrano no le gusta mucho la política, pero bueno, en este caso se me dio la oportunidad de participar y el pueblo me la dio representarlo por cuatro períodos consecutivos" explicó.

El diputado dice que trabajó en el reconocimiento internacional de Honduras y en la creación de un ambiente económico favorable. “Fue una labor que se nos asignó con un grupo de hondureños que anduvimos para arriba y para abajo tocando puertas y le cuento, yo sí me fui con fondos propios por si las dudas” detalló. Burbara criticó la situación actual del Congreso Nacional, expresando su descontento con la improductividad. "Todo el mundo sabe cómo empezó este Congreso Nacional, empezó a patadas. Todo lo que han hecho es ilegal y les va a pasar factura. Tenemos más de dos meses sin sesionar porque quieren a la fuerza meter un préstamo por 1000 millones a ese Banco del Sur que es de Nicolás Maduro y no se lo vamos a permitir ", declaró. El candidato es claro, una de las prioridades es los impuestos de San Pedro Sula regresen en obras a la ciudad. "Tenemos 16 años de olvido y de abandono de parte del gobierno central. Hoy estamos totalmente divorciados la municipalidad con el gobierno central por caprichos de dos cabezas duras” dice. Cuando me ofrecieron la alcaldía fue la primera condición que yo le puse a Tito Asfura, un compromiso de caballero, fue el apoyo a la ciudad. “Vamos con un plan muy ambicioso. No más empresas de maletín haciendo proyectos, no más empresas de familiares desarrollando proyectos en San Pedro Sula y no más proyectos al margen de la ley”. Considera que es imposible trabajar solo con fondos propios y se deben buscar recursos para volver a la ciudad competitiva.

Corrupción, el principal problema

El candidato identificó la corrupción como el principal problema que enfrentaba la municipalidad de San Pedro Sula. "La corrupción, es el primer problema que tenemos en la municipalidad de San Pedro Sula, seguido del congestionamiento vial por falta de visión, se nos están cayendo los puentes y hasta los vados”, dice. Mencionó otros desafíos urgentes como el tráfico vial, el colapso de las aguas negras y el deterioro de los puentes. Burbara propone un enfoque integral para abordar estos problemas, incluyendo la creación de consejos municipales de infraestructura. Estos serían manejados por profesionales y colegios, no por "amigos", para asegurar la transparencia y eficiencia. El candidato destacó la necesidad de unir a todos los sampedranos para resolver la grave situación de la ciudad. Asimismo, el aspirante a alcalde señaló la falta de zonas de esparcimiento y turismo en la ciudad. Abogó por atraer inversión y convertir a San Pedro Sula en un centro de convenciones. Criticó la actual administración por no tener personas capaces en las gerencias. Burbara subrayó la importancia de desengavetar el Plan Maestro de Desarrollo Municipal. Lamentó que este documento, en el que se invirtieron 80 millones de lempiras, estuviera "votado en un cesto de la basura". Consideró que la actual administración solo ejecutó el puente Linda Coello de este valioso estudio. El candidato afirmó que: "los sampedranos ya tenemos 80 millones de lempiras invertidos de nuestros impuestos y tenemos que echarlos a andar". Explicó que el plan incluye el centro de movilidad urbana, arte, cultura y deportes. Aseguró que lo actualizará y lo pondrá al servicio de la ciudadanía, reconociendo los cuatro años perdidos. Respecto al transporte, Burbara apoyó la modernización con Metro Sula, buscando sacar 1,500 buses de circulación. Mencionó reuniones con los dueños de los "rapiditos" y con el gobierno central para obtener apoyo financiero. Además, destacó que la voluntad política es esencial para concretar proyectos como este, que permanecieron como utopías durante varias administraciones.

Proyectos e inversión futura