Inicia “Hablemos de Política”, el espacio de diálogo con candidatos y sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras.- El espacio que brindará a los más de 6.5 millones de hondureños llamados a las urnas este 30 de noviembre de 2025 la oportunidad de conocer propuestas, análisis y nuevos liderazgos, regresa renovado y con nuevos segmentos.
“Hablemos de Política”, el programa transmitido por Diario EL HERALDO, La Prensa y GOTV, vuelve al aire con una mirada más amplia.
En esta temporada no solo se hablará de política partidaria, miembros de la sociedad civil también participarán para opinar sobre los desafíos del país de cara a las elecciones generales de 2025.
Los candidatos a la presidencia, diputaciones y alcaldías deberán defender sus propuestas y explicar por qué los hondureños deberían otorgarles su voto.
El programa se renueva para mostrar facetas poco conocidas de los políticos, combinando entrevistas, dinámicas y nuevas secciones.
Si en temporadas anteriores la “Urna Secreta” puso a prueba la transparencia de los participantes, esta vez “La Ruleta de la Verdad” traerá retos inesperados y momentos únicos. También, los entrevistados también deberán salir de aprietos en "A quién eliges".
Los aspirantes del Partido Nacional, Liberal, Libertad y Refundación (Libre), así como de otros institutos políticos, serán parte de este espacio de análisis y debate. El objetivo es que los televidentes y lectores voten informados y con responsabilidad.
Más renovado que nunca, el programa también incluirá expertos en temas de seguridad, economía, salud y educación, además de representantes de la sociedad civil, quienes compartirán sus puntos de vista sobre los principales desafíos del país.
A partir de las 6:00 de la tarde de este martes 14 de octubre, “Hablemos de Política” regresa para poner bajo la lupa a los nuevos rostros, y a los no tan nuevos, que buscan un cargo de elección popular.
El programa se transmitirá de lunes a viernes a través de las plataformas de Facebook y YouTube de EL HERALDO y La Prensa, así como por la señal de GOTV, en el horario antes mencionado.
Además de la transmisión, los candidatos y electores podrán acceder a una nota publicada en los sitios web, donde se destacarán los puntos más relevantes de cada entrevista.