Inicia “Hablemos de Política”, el espacio de diálogo con candidatos y sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras.- El espacio que brindará a los más de 6.5 millones de hondureños llamados a las urnas este 30 de noviembre de 2025 la oportunidad de conocer propuestas, análisis y nuevos liderazgos, regresa renovado y con nuevos segmentos.

“Hablemos de Política”, el programa transmitido por Diario EL HERALDO, La Prensa y GOTV, vuelve al aire con una mirada más amplia.

En esta temporada no solo se hablará de política partidaria, miembros de la sociedad civil también participarán para opinar sobre los desafíos del país de cara a las elecciones generales de 2025.

Los candidatos a la presidencia, diputaciones y alcaldías deberán defender sus propuestas y explicar por qué los hondureños deberían otorgarles su voto.