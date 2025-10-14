Inicia “Hablemos de Política”, el espacio de diálogo con candidatos y sociedad civil

El análisis y las propuestas regresan a las pantallas de Grupo Opsa. “Hablemos de Política” inicia con una nueva temporada, pero con un formato renovado

  • Inicia “Hablemos de Política”, el espacio de diálogo con candidatos y sociedad civil

    "Hablemos de Política" es el espacio para poner en contexto político a la población hondureña de lo más relevante previo a las elecciones generales en Honduras.

     Foto: David Romero| EL HERALDO
  • 14 de octubre de 2025 a las 11:24

Tegucigalpa, Honduras.- El espacio que brindará a los más de 6.5 millones de hondureños llamados a las urnas este 30 de noviembre de 2025 la oportunidad de conocer propuestas, análisis y nuevos liderazgos, regresa renovado y con nuevos segmentos.

Hablemos de Política”, el programa transmitido por Diario EL HERALDO, La Prensa y GOTV, vuelve al aire con una mirada más amplia.

En esta temporada no solo se hablará de política partidaria, miembros de la sociedad civil también participarán para opinar sobre los desafíos del país de cara a las elecciones generales de 2025.

Los candidatos a la presidencia, diputaciones y alcaldías deberán defender sus propuestas y explicar por qué los hondureños deberían otorgarles su voto.

Quienes buscan la reelección, en todos los niveles, deberán asumir el reto de participar en Hablemos de Política para que la población conozca por qué deben continuar gobernando.

Quienes buscan la reelección, en todos los niveles, deberán asumir el reto de participar en Hablemos de Política para que la población conozca por qué deben continuar gobernando.

(Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO)

El programa se renueva para mostrar facetas poco conocidas de los políticos, combinando entrevistas, dinámicas y nuevas secciones.

Si en temporadas anteriores la “Urna Secreta” puso a prueba la transparencia de los participantes, esta vez “La Ruleta de la Verdad” traerá retos inesperados y momentos únicos. También, los entrevistados también deberán salir de aprietos en "A quién eliges".

Los hondureños también deben conocer a las figuras que forman parte de los equipos de gobierno de los presidenciables. En la imagen María Antonieta Mejía, candidata a designada de Nasry Asfura.

Los hondureños también deben conocer a las figuras que forman parte de los equipos de gobierno de los presidenciables. En la imagen María Antonieta Mejía, candidata a designada de Nasry Asfura.

(Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

Los aspirantes del Partido Nacional, Liberal, Libertad y Refundación (Libre), así como de otros institutos políticos, serán parte de este espacio de análisis y debate. El objetivo es que los televidentes y lectores voten informados y con responsabilidad.

Más renovado que nunca, el programa también incluirá expertos en temas de seguridad, economía, salud y educación, además de representantes de la sociedad civil, quienes compartirán sus puntos de vista sobre los principales desafíos del país.

A partir de las 6:00 de la tarde de este martes 14 de octubre, “Hablemos de Política” regresa para poner bajo la lupa a los nuevos rostros, y a los no tan nuevos, que buscan un cargo de elección popular.

En Hablemos de Política conocerá las propuestas y la trayectoria de los candidatos presidenciales. En la imagen, Salvador Nasralla, participando en este espacio.

En Hablemos de Política conocerá las propuestas y la trayectoria de los candidatos presidenciales. En la imagen, Salvador Nasralla, participando en este espacio.

(Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

El programa se transmitirá de lunes a viernes a través de las plataformas de Facebook y YouTube de EL HERALDO y La Prensa, así como por la señal de GOTV, en el horario antes mencionado.

Además de la transmisión, los candidatos y electores podrán acceder a una nota publicada en los sitios web, donde se destacarán los puntos más relevantes de cada entrevista.

Te gustó este artículo, compártelo
Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

Ver más