Roberto Contreras: “Cossette, usted va a ser la culpable de la gran alianza entre el PL y el PN”

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, generó especulaciones sobre una posible alianza política entre el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN) de cara a las elecciones generales. “Mire, Cossette, usted va a ser la culpable de la alianza que se va a dar entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Gracias por defender la democracia”, expresó Contreras ante los medios de comunicación. De acuerdo con sus declaraciones, durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre, sostuvo una reunión con los líderes liberales Yani Rosenthal y Salvador Nasralla.

Uno de los temas abordados en el encuentro fue el papel de la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. El edil calificó a López como "la heroína de Tegucigalpa" y le agradeció por "defender la democracia del país". "Tiene los ovarios bien puestos. Gracias por defender la democracia, gracias por ser esa valiente mujer que se enfrenta a fanfarrones, quema embajadas y quema llantas que hoy pretenden quedarse en el poder", manifestó Contreras.