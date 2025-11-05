Roberto Contreras: “Cossette, usted va a ser la culpable de la gran alianza entre el PL y el PN”

El alcalde sampedrano encendió las dudas sobre una posible alianza entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para las próximas elecciones generales

  • 05 de noviembre de 2025 a las 12:36

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, generó especulaciones sobre una posible alianza política entre el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN) de cara a las elecciones generales.

“Mire, Cossette, usted va a ser la culpable de la alianza que se va a dar entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Gracias por defender la democracia”, expresó Contreras ante los medios de comunicación.

De acuerdo con sus declaraciones, durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre, sostuvo una reunión con los líderes liberales Yani Rosenthal y Salvador Nasralla.

"Sé que ella es una persona honesta y legalista": Nasralla sobre Cossette López

Uno de los temas abordados en el encuentro fue el papel de la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

El edil calificó a López como “la heroína de Tegucigalpa” y le agradeció por “defender la democracia del país”.

“Tiene los ovarios bien puestos. Gracias por defender la democracia, gracias por ser esa valiente mujer que se enfrenta a fanfarrones, quema embajadas y quema llantas que hoy pretenden quedarse en el poder”, manifestó Contreras.

Ebal Díaz sale en defensa de Cossette López: "¿Una sola mujer les va a hacer fraude?"

Además, expresó que “Cómo quisiera tener su número de teléfono para que juntos, esta noche, nuestra familia y su familia oremos por la democracia y porque reine la justicia en este país”.

Aunque Contreras no detalló los temas que discutieron en relación con López, sus declaraciones avivaron las dudas sobre una posible alianza entre los partidos opositores de cara a los comicios del 30 de noviembre.

