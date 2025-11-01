UPLA: “La izquierda radical usa la justicia para perseguir autoridades electorales”

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) manifestó su “profunda preocupación” por lo que considera un “acelerado deterioro de las garantías democráticas en Honduras”, señalando al partido de gobierno como responsable de promover acciones que amenazan la independencia de los órganos electorales y judiciales.
En una declaración oficial emitida desde Santiago de Chile, la organización, que agrupa a partidos de centroderecha y derecha en América Latina, advirtió que en Honduras “se está repitiendo un patrón ya conocido, en el que la izquierda radical usa la justicia para perseguir a las autoridades electorales e intimidar a la oposición”.
La UPLA hizo un llamado a la comunidad internacional para responder de manera coordinada y “evitar otro retroceso autoritario en la región”.
Preocupación por persecución a autoridades electorales
La organización expresó alarma ante las denuncias de persecución y hostigamiento contra consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Además, advirtió que las acusaciones contra el Ministerio Público y la Fiscalía General podrían “comprometer la independencia” de ambas instituciones, afectando la transparencia del proceso electoral.
Asimismo, instó a las personas afectadas a ejercer “todas las acciones legales procedentes, tanto a nivel interno como internacional”, con el fin de defender sus derechos y restablecer su reputación.
Llamado a la vigilancia internacional
La UPLA solicitó respeto a la independencia del CNE y del TJE, e instó a ambos organismos a adoptar medidas que garanticen la integridad de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.
En ese contexto, consideró “fundamental reforzar la observación electoral internacional” para asegurar un proceso “democrático, transparente y seguro”.
También exhortó a organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), a mantenerse atentos ante cualquier intento de vulnerar la institucionalidad democrática.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia en América Latina, destacando que la protección de las libertades en Honduras es clave para garantizar la estabilidad política en la región.
“La defensa de la democracia en Honduras es esencial para preservar la libertad en todo el continente”, concluyó el pronunciamiento.