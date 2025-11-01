Nasralla: “Instalar una comisión permanente es un golpe a la institucionalidad hondureña"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazó la instalación de la Comisión Permanente en el Congreso Nacional, decisión ejecutada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, pese al rechazo de la mayoría de diputados de la oposición. “Instalar una comisión permanente para controlar el Congreso es el intento de un partido muy perdido electoralmente de burlar la democracia. Honduras no necesita a los mismos de siempre, el 30 de noviembre todos a votar por un Gobierno Manos Limpias”, expresó Nasralla a través de su cuenta en X.

En una declaratoria pública, el presidenciable liberal manifestó su “rechazo con total firmeza al intento de instalar una comisión permanente para controlar el Congreso Nacional”, calificando la medida como “un golpe a la institucionalidad y una falta de respeto al pueblo hondureño”. Nasralla subrayó que “la voluntad del pueblo se ejerce con un Congreso en pleno, no con una comisión reducida que legisle entre sombras”, y añadió que el país “no necesita pactos a puerta cerrada, sino transparencia, control y equilibrio de poderes”. “Ningún partido tiene derecho a apropiarse del Congreso. La ley no se manipula, se respeta. La Constitución no se acomoda, se cumple”, enfatizó el líder del Partido Liberal, quien advirtió que “la democracia no se negocia, se defiende. Y yo la voy a defender, con la voz, con la verdad y con la fuerza del pueblo”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Instalación de la comisión permanente