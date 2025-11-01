Nasralla: “Instalar una comisión permanente es un golpe a la institucionalidad hondureña"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazó la instalación de la Comisión Permanente en el Congreso Nacional, decisión ejecutada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, pese al rechazo de la mayoría de diputados de la oposición.
“Instalar una comisión permanente para controlar el Congreso es el intento de un partido muy perdido electoralmente de burlar la democracia. Honduras no necesita a los mismos de siempre, el 30 de noviembre todos a votar por un Gobierno Manos Limpias”, expresó Nasralla a través de su cuenta en X.
En una declaratoria pública, el presidenciable liberal manifestó su “rechazo con total firmeza al intento de instalar una comisión permanente para controlar el Congreso Nacional”, calificando la medida como “un golpe a la institucionalidad y una falta de respeto al pueblo hondureño”.
Nasralla subrayó que “la voluntad del pueblo se ejerce con un Congreso en pleno, no con una comisión reducida que legisle entre sombras”, y añadió que el país “no necesita pactos a puerta cerrada, sino transparencia, control y equilibrio de poderes”.
“Ningún partido tiene derecho a apropiarse del Congreso. La ley no se manipula, se respeta. La Constitución no se acomoda, se cumple”, enfatizó el líder del Partido Liberal, quien advirtió que “la democracia no se negocia, se defiende. Y yo la voy a defender, con la voz, con la verdad y con la fuerza del pueblo”.
Instalación de la comisión permanente
La instalación de la comisión permanente se realizó la noche del viernes 31 de octubre, en una sesión convocada a puerta cerrada, pese a que la mayoría de los diputados había aprobado previamente la extensión del período de sesiones ordinarias.
La resolución fue leída por la secretaria del Congreso, Luz Angélica Smith, y detalla que dicha comisión estará en funciones desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 20 de enero de 2026.
El grupo está integrado principalmente por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) y aliados del oficialismo. Como miembros propietarios figuran Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Osman Chávez, Juan Barahona, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Ayala.
Entre los suplentes se encuentran Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Diversos sectores de oposición han cuestionado la creación de esta comisión, señalando que podría ser utilizada como un instrumento para concentrar el poder legislativo y, eventualmente, asumir funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en caso de una crisis institucional.
En el pasado reciente, la misma figura fue utilizada para designar de manera interina al fiscal general Johel Zelaya, acción que también generó fuertes críticas por parte de la oposición y organizaciones civiles.