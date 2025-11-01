  1. Inicio
Luis Redondo instala comisión permanente, pese a rechazo de la oposición

La comisión permanente, integrada en su mayoría por diputados de Libre, ejercerá funciones hasta enero de 2026

  • 01 de noviembre de 2025 a las 00:02

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de la medianoche del viernes 31 de octubre, el Congreso Nacional (CN) dirigido por Luis Redondo instaló la comisión permanente.

Haciendo caso omiso a la extensión del período de sesiones ordinarias aprobada por la mayoría de diputados, en una reunión a puerta cerrada, luego de más de tres horas y en un oficio leído por la secretaria del CN, Luz Angélica Smith, se informó sobre la resolución.

La comisión permanente, cuestionada por tomar acciones autoritarias, fue conformada en su mayoría por miembros de Libertad y Refundación (Libre) y diputados afines al partido de gobierno.

Como miembros propietarios fueron nombrados Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Osman Chávez, Juan Barahona, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Ayala.

Como miembros suplentes los diputados Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.

La comisión permanente, usada por el oficialismo como brazo autoritario, estará en funciones desde el 1 de noviembre hasta el 20 de enero de 2026.

En el pasado reciente, la cuestionada comisión fue usada para imponer de manera interina al fiscal general Johel Zelaya.

En esta ocasión, desde la oposición han denunciado de manera reiterada que la misma podría ser usada por Libre para suplantar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y emitir la declaratoria en caso de una eventual crisis en el órgano electoral que imposibilite la resolución.

