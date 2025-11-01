Luis Redondo instala comisión permanente, pese a rechazo de la oposición

En el pasado reciente, la cuestionada comisión fue usada para imponer de manera interina al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-johel-zelaya-audios-cossette-lopez-tomas-zambrano-KK27961597" target="_blank">fiscal general Johel Zelaya</a></b>.En esta ocasión, desde la oposición han denunciado de manera reiterada que la misma podría ser usada por <b>Libre </b>para suplantar las funciones del <b>Consejo Nacional Electoral (CNE)</b> y emitir la declaratoria en caso de una eventual crisis en el órgano electoral que imposibilite la resolución.