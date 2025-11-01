Ya estuvieran los recursos en la CSJ para zampar al mamo al Redondo

MAMO. Ya estuvieran Nasralla y el “papi” -junto a sus bancadas- presentando recursos en la Corte, para zampar al mamo al Redondo y a todos los diputados que integren su “comisión permanente” espuria.

GOLPE. Esa “comisión permanente” sería la disolución de facto del Congreso, en otras palabras, un golpe de Estado al Poder Legislativo, luego que la mayoría parlamentaria prorrogó las sesiones hasta el 20 de enero.

BOLA. Ya se sabe que ni R ni SMD ni MJP le darán pie con bola a los recursos, pero quedarán allí, para que el Congreso que se instalará el 25 de enero próximo se vuele a Johel Zelaya y el nuevo FG los meta al mamo.

NEGRO. Avisa Marvin Ponce que este será un fin de semana negro, porque el fiscal títere presentará requerimientos y órdenes de captura contra Cossette y los dos magistrados del TJE, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia.

BLOQUE. Tal vez con esas capturas, más la susodicha “comisión permanente” de LR, despiertan los candidatos del PL y PN y forman un bloque en defensa del país.

MARCHAR. A propósito de la tiranía de Libre, sepa Judas qué estará esperando la oposición, para salir a marchar. Si no es por aquella masiva movilización de las iglesias.

ATAQUE. La pobre Cossette sigue bajo ataque, y ahora inclusive la han agarrado contra su pequeña hija, pero ni el CCPN ni su bancada han salido en su defensa.

PAPI. El “papi” ha sacado la cara por ella, y unos dos o tres diputados azulejos, pero, a nivel institucional, neles pasteles. A lo mejor están esperando que se la truenen del CNE, o la zampen al mamo, para decir pío.

ALINEAR. Adivinen con quién seguiría Libre en el CNE si no se termina de alinear. Y, espérense que “gane” la Moncha, sus aliados liberales ni van a tocar tablita. En Támara o en NY van a terminar con los clavos que les van a armar. Bueno, pero, el que por su gusto muere...

NADA. Qué horrible ese pleito en la “desgracia cristiana” entre Chano y Godo y, lo que es “pior”, peleando nada, porque en las encuestas no llegan ni al uno por ciento.

FINAL. Pero, Chano jura por Toño que va hasta el final y que no hay tales que se entregará a los brazos de Nasralla, como asegura el Godo.

RECTORA. Que quién le ha dicho que tiene facultades para extender las atribuciones de las Fuerzas Armadas, el día de las elecciones, le manda a decir la rectora a Xiomara.