Tomás Zambrano: Redondo quiere instalar una comisión permanente para quedarse en el poder

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, diputado del Partido Nacional, afirmó que el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, busca instalar una comisión permanente para quedarse en el poder junto a Libertad y Refundación (Libre). El jefe de bancada del Partido Nacional compartió un documento donde Redondo asegura que Zambrano no se presentó a la última reunión de jefes de bancada.

Al respecto, el parlamentario puntualizó en sus redes sociales que "he recibido esa nota llena de falsedades y mentiras, no engañen a la gente Redondo y compañía". El diputado por el departamento de Valle acotó que "la bancada (del Partido Nacional) está lista desde hace más de tres semanas para aprobar más de 15 dictámenes de la agenda legislativa".

A su vez, enfatizó que Luis Redondo debería convocar a sesión del pleno. "Mejor convoquen a sesión ordinaria, así aprobamos todos esos temas y veremos quiénes no quieren sesión, dejen de seguir queriendo culpar a la oposición, ustedes a toda costa quieren imponer ilegalmente la comisión permanente para quedarse a la fuerza en el poder", sentenció.