Transportistas demandarán al CNE por incumplimiento de pago tras elecciones primarias

Tegucigalpa, Honduras.- Transportistas que prestaron servicios durante el traslado de material electoral en las elecciones primarias del 9 de marzo anunciaron que procederán legalmente contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por incumplimiento de contrato y falta de pago.
Óscar Aguilera, representante del sector, señaló que la deuda ha afectado la estabilidad financiera de los empresarios.
"No vamos a entrar en un nuevo proceso con esta incertidumbre. Vienen acciones fuertes porque contamos con el respaldo de todas las organizaciones del transporte a nivel nacional", expresó en declaraciones a HCH.
Aguilera asistió acompañado de su abogado, Teodoro Bonilla, quien explicó que el acuerdo de conciliación firmado el 11 de octubre no fue cumplido por el CNE.
"Ya tenemos preparada la demanda para presentarla en los juzgados de lo contencioso administrativo por una suma de 150 millones de lempiras por daños, perjuicios, intereses y honorarios profesionales", afirmó.
El abogado indicó que la acción legal incluirá la solicitud de embargo a cuentas bancarias del CNE para garantizar el pago.
Añadió que durante nueve meses han solicitado reunión con los consejeros, pero solo han sido atendidos por "mandos intermedios sin capacidad de resolución".
La semana pasada, el 31 de octubre, los transportistas realizaron una toma en la carretera CA-5 como medida de presión.