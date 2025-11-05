Transportistas demandarán al CNE por incumplimiento de pago tras elecciones primarias

Tegucigalpa, Honduras.- Transportistas que prestaron servicios durante el traslado de material electoral en las elecciones primarias del 9 de marzo anunciaron que procederán legalmente contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por incumplimiento de contrato y falta de pago.

Óscar Aguilera, representante del sector, señaló que la deuda ha afectado la estabilidad financiera de los empresarios.

"No vamos a entrar en un nuevo proceso con esta incertidumbre. Vienen acciones fuertes porque contamos con el respaldo de todas las organizaciones del transporte a nivel nacional", expresó en declaraciones a HCH.

Aguilera asistió acompañado de su abogado, Teodoro Bonilla, quien explicó que el acuerdo de conciliación firmado el 11 de octubre no fue cumplido por el CNE.