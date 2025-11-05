Fosdeh alerta deterioro democrático y riesgos económicos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de las elecciones generales, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) expresó su preocupación por un progresivo deterioro del entorno institucional y democrático en el país, marcado por un clima de incertidumbre política y electoral.

En un comunicado, la institución señaló que Honduras presenta señales de vulnerabilidad derivadas de “la inoperatividad prolongada del poder legislativo, las tensiones en los organismos electorales y el debilitamiento de las instituciones de seguridad”, lo que a su criterio refleja un proceso acelerado de desinstitucionalización.

El Fosdeh indicó que esta situación impacta directamente en la confianza pública y en el entorno macroeconómico, al generar costos financieros adicionales, reducir el clima de inversión y limitar el acceso a crédito externo.

Además, advirtió que la crisis “compromete la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales durante este año y el 2026”.