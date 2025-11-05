Fosdeh alerta deterioro democrático y riesgos económicos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de las elecciones generales, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) expresó su preocupación por un progresivo deterioro del entorno institucional y democrático en el país, marcado por un clima de incertidumbre política y electoral.
En un comunicado, la institución señaló que Honduras presenta señales de vulnerabilidad derivadas de “la inoperatividad prolongada del poder legislativo, las tensiones en los organismos electorales y el debilitamiento de las instituciones de seguridad”, lo que a su criterio refleja un proceso acelerado de desinstitucionalización.
El Fosdeh indicó que esta situación impacta directamente en la confianza pública y en el entorno macroeconómico, al generar costos financieros adicionales, reducir el clima de inversión y limitar el acceso a crédito externo.
Además, advirtió que la crisis “compromete la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales durante este año y el 2026”.
La organización sostuvo que, de no atenderse con responsabilidad, estos factores podrían deteriorar los indicadores de sostenibilidad y afectar la credibilidad de Honduras ante socios financieros y organismos multilaterales.
Ante este escenario, el Fosdeh consideró necesario que la cooperación internacional reoriente su apoyo hacia el fortalecimiento verificable de la institucionalidad democrática, con mecanismos claros de transparencia y evaluación de impacto, y no únicamente hacia la ejecución de proyectos.
“El acompañamiento externo pierde sentido si no contribuye a reconstruir la capacidad del Estado para gobernar con transparencia, independencia y eficacia”, subrayó la institución, que reafirmó su compromiso con el análisis técnico y la promoción de políticas públicas orientadas al bien común.
Finalmente, el Fosdeh señaló que, en un contexto de fragilidad institucional, la responsabilidad entre Estado, sociedad civil y cooperación internacional es clave para preservar la estabilidad y la viabilidad democrática del país.
