Ranking FIFA 2026: México sufre duro golpe, España es líder y así queda la Selección de Honduras

Así quedó el top en el fútbol masculino a cinco meses del Mundial 2026

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 08:50
1 de 19

Te mostramos el top de las mejores selecciones del mundo con la nueva actualización del Ranking FIFA 2026.

Fotos: Cortesía.
2 de 19

Después de la final de la Copa África, en la que Senegal se impuso a Marruecos por 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga, las dos selecciones africanas subieron varias posiciones en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA.
3 de 19

16. Selección de México -- Los aztecas bajaron una posición y se mantienen con 1675.75 puntos en el Ranking FIFA.
4 de 19

15. Estados Unidos -- Otra de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026, bajó una posición y se queda con 1681.88 puntos.
5 de 19

14. Colombia -- Los 'cafeteros' bajaron una posición y se mantienen con 1,701.3 puntos en el ranking.
6 de 19

13. Italia -- Los 'Azzurri' también sufrieron al descender una posición en el ranking y se mantienen con 1702.06 puntos.
7 de 19

12. Senegal -- Los recientes campeones de la Copa de África son la sorpresa en el ranking FIFA. 'Los Leones de la Teranga' escalaron 7 posiciones al sumar 58.76 puntos y quedaron con 1706.83 unidades.
8 de 19

11. Croacia -- Los comandados por Luka Modric salieron del top 10 al bajar una posición y se quedan con 1716.88 unidades en el ranking.
9 de 19

10. Alemania -- 'Las Águilas' sorprenden al bajar una posición y ubicarse en la décima plaza con 1724.15 puntos.
10 de 19

9. Bélgica -- Los 'Diablos Rojos' se ubican en la novena posición del ranking FIFA con 1730.71 unidades.
11 de 19

8. Marruecos -- A pesar de haber perdido la Copa África, 'Los leones de Atlas' escalaron tres posiciones en el ranking FIFA al sumar 20.23 puntos y quedándose con un total de 1736.57.
12 de 19

7. Países Bajos -- 'La Naranja Mecánica' no se mueve de la séptima posición y se queda con 1756.27 puntos.
13 de 19

6. Portugal -- Los campeones de la UEFA Nations League siguen en la sexta plaza con 1760.38 unidades.
14 de 19

5. Brasil -- 'La Canarinha' tampoco sufre cambios con su posición ni con su puntuaje en el Ranking FIFA y se mantiene con 1760.46.
15 de 19

4, Inglaterra - 'The Three Lions' sigue en la cuarta posición del ranking FIFA con un puntuaje de 1834.12.
16 de 19

3. Francia -- Los actuales subcampeones del Mundo en Qatar 2022 se mantienen en la tercera posición del ranking con 1870 puntos.
17 de 19

2. Argentina -- Los campeones del Mundo a nivel de fútbol masculino ocupan la segunda posición en el ranking Mundial de la FIFA y se mantienen con 1873.33 puntos.
18 de 19

1. España -- El Ranking FIFA es comandado por la Selección de España, campeones de la Eurocopa 2024, son los líderes a nivel masculino con 1877.18 unidades.
19 de 19

EXTRA -- La Selección de Honduras sigue en la posición #65 con 1379.54 puntos luego de quedar fuera del Mundial United 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
