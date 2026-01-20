Ranking FIFA 2026: México sufre duro golpe, España es líder y así queda la Selección de Honduras

Te mostramos el top de las mejores selecciones del mundo con la nueva actualización del Ranking FIFA 2026.
Después de la final de la Copa África, en la que Senegal se impuso a Marruecos por 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga, las dos selecciones africanas subieron varias posiciones en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA.
16. Selección de México -- Los aztecas bajaron una posición y se mantienen con 1675.75 puntos en el Ranking FIFA.
15. Estados Unidos -- Otra de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026, bajó una posición y se queda con 1681.88 puntos.
14. Colombia -- Los 'cafeteros' bajaron una posición y se mantienen con 1,701.3 puntos en el ranking.
13. Italia -- Los 'Azzurri' también sufrieron al descender una posición en el ranking y se mantienen con 1702.06 puntos.
12. Senegal -- Los recientes campeones de la Copa de África son la sorpresa en el ranking FIFA. 'Los Leones de la Teranga' escalaron 7 posiciones al sumar 58.76 puntos y quedaron con 1706.83 unidades.
11. Croacia -- Los comandados por Luka Modric salieron del top 10 al bajar una posición y se quedan con 1716.88 unidades en el ranking.
10. Alemania -- 'Las Águilas' sorprenden al bajar una posición y ubicarse en la décima plaza con 1724.15 puntos.
9. Bélgica -- Los 'Diablos Rojos' se ubican en la novena posición del ranking FIFA con 1730.71 unidades.
8. Marruecos -- A pesar de haber perdido la Copa África, 'Los leones de Atlas' escalaron tres posiciones en el ranking FIFA al sumar 20.23 puntos y quedándose con un total de 1736.57.
7. Países Bajos -- 'La Naranja Mecánica' no se mueve de la séptima posición y se queda con 1756.27 puntos.
6. Portugal -- Los campeones de la UEFA Nations League siguen en la sexta plaza con 1760.38 unidades.
5. Brasil -- 'La Canarinha' tampoco sufre cambios con su posición ni con su puntuaje en el Ranking FIFA y se mantiene con 1760.46.
4, Inglaterra - 'The Three Lions' sigue en la cuarta posición del ranking FIFA con un puntuaje de 1834.12.
3. Francia -- Los actuales subcampeones del Mundo en Qatar 2022 se mantienen en la tercera posición del ranking con 1870 puntos.
2. Argentina -- Los campeones del Mundo a nivel de fútbol masculino ocupan la segunda posición en el ranking Mundial de la FIFA y se mantienen con 1873.33 puntos.
1. España -- El Ranking FIFA es comandado por la Selección de España, campeones de la Eurocopa 2024, son los líderes a nivel masculino con 1877.18 unidades.
EXTRA -- La Selección de Honduras sigue en la posición #65 con 1379.54 puntos luego de quedar fuera del Mundial United 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.