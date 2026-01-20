Prensa española resalta el fichaje de Francis Hernández en Honduras: "Es trabajador y tiene carácter fuerte"

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de Francis Hernández como director deportivo de la Selección de Honduras ha generado altas expectativas después de la labor que realizó en España, en donde trabajó de cerca con técnicos de la talla de Luis de la Fuente y Santi Denia, quienes llevaron a lo más alto a "La Roja" en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos de Trabajo. En su país, Hernández ha destacado por su trabajo con selecciones juveniles, en donde su labor de reclutamiento de futbolistas ha sido clave para que el seleccionado español hoy en día tenga en sus filas a un jugador de la talla de Lamine Yamal y con otras piezas como Dean Huijsen, defensor del Real Madrid. Honduras ha fichado a un director deportivo de alto calibre, con un amplio recorrido por el fútbol base de España y que al ser uno de los hombres de confianza del controversial Luis Rubiales tuvo mucho que ver para que Luis de la Fuente tomara las riendas de la selección española que bajo su mando ya suma una Euro y una Nations League, siendo además una de las favoritas para ganar el título en United 2026.

Pero, quienes lo conocen de cerca describen a Hernández como un hombre de carácter fuerte que suele interceder en las decisiones de los entrenadores y alguien sumamente apasionado en su rol como directivo. EL HERALDO conversó con periodistas españoles y con uno de los entrenadores con los que trabajó de cerca antes de dar el salto al organigrama de la Federación Española.

Un acierto de Honduras

Para José Luis Oltra, entrenador con el que Francis Hernández fue parte de su cuerpo técnico cuando entrenaba al Granada en segunda división, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha acertado con la contratación del andaluz para ser director deportivo, destacando mucho sus virtudes y la pasión con la que realiza su trabajo. "Él es una persona muy trabajadora. Yo creo que siempre hay que definir a las personas primero en lo personal y segundo en lo profesional. Él en lo personal es leal, legal, muy trabajador, muy honrada y buen amigo de sus amigos. Profesionalmente te diría que es trabajador, muy metódico y muy perfeccionista. Él es muy cercano a todas las personas con las que trabaja", afirmó Oltra, quien aseguró sentirse muy sorprendido por el anuncio. Oltra adelantó que Francis Hernández buscará rodearse de un buen equipo de trabajo y no descarta que el nuevo director deportivo de la H pueda apostar por un técnico español para llegar al banquillo. "Él va a intentar hacer un buen equipo de trabajo como hizo en selecciones españolas, donde él coordinó y él siempre hace un grupo de trabajo muy bueno. Siempre hace que el amiente trabajo sea muy bueno. Creo que es un acierto de la Federación de Honduras poder incorporar a Francis, porque además tiene una experiencia muy exitosa en las selecciones españolas", agregó el técnico.

Hombre de carácter fuerte

Por otro lado, el periodista del Diario As, Nacho Camacho, señaló que Hernández es un hombre de carácter fuerte y que suele interceder en las decisiones del cuerpo técnico. Además, describió que el ahora director deportivo de la Selección de Honduras tuvo un sorprendente ascenso dentro de la RFEF al ser del círculo cercano de Luis Rubiales. "Cuando llegó al organigrama de la selección, la selección tenía un método de scouting un poco más anticuado de convocar a las jóvenes promesas de equipos grandes como Real Madrid y Barcelona. Francis apostó por ampliar un poquito el tema del scouting y también internacionalizarlo un poco. Empezó a formar una selección con jugadores más de otros perfiles y la verdad no le fue mal", describió.

"Él estaba en París en el oro olímpico, en Tokio en la plata, o sea que bajo su mando las categorías inferiores no fueron mal, aunque me decían que se metía demasiado en las decisiones de los entrenadores o que le gustaba metere. Eso es una cosa muy suya por lo que me contaron a mí en su día", agregó el comunicador. Miguel Ángel Lara de Marca resaltó mucho el trabajo de Hernández en España, aunque advirtió que no tiene ningún tipo de experiencia en selecciones mayores, pero considera que a pesar de los riesgos, es una buena apuesta para la Bicolor. "Con la absoluta tiene poca experiencia, por no decir casi ninguna. Él no ha tocado ninguna absoluta en España. Es una apuesta de riesgo (para Honduras), porque evidentemente él no tiene ese bagaje, pero creo que es una buena apuesta porque él conoce mucho el fútbol mundial y si tenéis jugadores jóvenes que pueden dar el paso estoy seguro de que obtendrá buenos resultados", manifestó.

¿Qué puede esperar Honduras del nuevo director deportivo?

La apuesta de la FFH por Francis Hernández en la figura de director deportivo de la Selección Nacional es algo novedoso en Honduras, en donde tras el fracaso rumbo al Mundial 2026 se busca poner en marcha un nuevo proyecto con miras a la Copa del Mundo en 2030, en donde justamente España será uno de los anfitriones. Desde el otro lado del Atlántico mencionan que el trabajo de Hernández en Honduras dependerá mucho de la materia prima, pero confían mucho en su capacidad para que pueda tener éxito con la Bicolor. "Tenemos que ser sinceros, depende mucho de la materia prima que tenga (los resultados que pueda tener con Honduras), del jugador que tenga, si no hay jugadores poco va a poder hacer. Pero si tenéis futbolistas que pueden ir arriba, seguro que él lo va a tener, porque tiene una gran capacidad", dijo Miguel Ángel Lara.

Mientras tanto, Nacho Camacho destacó la virtud como reclutador de talentos que tiene el nuevo director deportivo de la H. "Él es un buen conocedor de las canteras. Se ha especializado en hacer crecer el talento, aunque es una persona de carácter bastante fuerte".