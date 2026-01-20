Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre

Rolando Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés y representante del partido Innovación y Unidad (PINU), fue abucheado y agredido este martes 20 de enero mientras intentaba ingresar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para retirar su credencial.
El hecho quedó captado en varios videos, muchos de ellos fueron grabados por los mismos colectivos que protestan en el lugar.
En las secuencias se observa como decenas de personas, simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), se abalanzaron sobre el ahora diputado con la intención de agredirlo.
Jalones de corbata y camisa, empujones e insultos formaron parte del tenso momento que vivió Contreras a las afueras del CNE.
“Corrupto” y “vendido” eran algunas de las consignas que coreaban los manifestantes contra el diputado, quien intentaba salir del lugar, pero no se lo permitían.
Pese a que agentes de la Policía Nacional (PN) intentaron resguardarlo, el diputado no logró librarse de las agresiones por parte de los presentes.
Durante el altercado, le lanzaron agua, botellas y basura que tenían a la mano. A pesar de las reacciones violentas, Contreras permaneció arrinconado, con un semblante entre asustado y molesto.
Inicialmente, el diputado intentó responder con palabras; sin embargo, al percatarse de la gravedad de la situación, optó por guardar silencio y buscar una salida.
Ante la tensión, los agentes policiales se vieron obligados a empujar a las personas que se encontraban en el lugar para salvaguardar la integridad física del diputado.
La situación incluso derivó en forcejeos entre algunos simpatizantes y los policías, quienes se mantuvieron en sus posiciones para controlar el disturbio.
Finalmente, Rolando Contreras, hermano del actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, logró salir del lugar tras varios minutos, con el apoyo de las autoridades policiales.
Los colectivos, mientras tanto, quedaron en el lugar para seguir con su protesta.