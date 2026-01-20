  1. Inicio
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre

El representante del PINU fue abucheado, empujado y atacado con objetos por presuntos simpatizantes de Libre cuando intentaba retirar su credencial en el Consejo Nacional Electoral

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 11:50
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
1 de 12

Rolando Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés y representante del partido Innovación y Unidad (PINU), fue abucheado y agredido este martes 20 de enero mientras intentaba ingresar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para retirar su credencial.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
2 de 12

El hecho quedó captado en varios videos, muchos de ellos fueron grabados por los mismos colectivos que protestan en el lugar.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
3 de 12

En las secuencias se observa como decenas de personas, simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), se abalanzaron sobre el ahora diputado con la intención de agredirlo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
4 de 12

Jalones de corbata y camisa, empujones e insultos formaron parte del tenso momento que vivió Contreras a las afueras del CNE.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
5 de 12

“Corrupto” y “vendido” eran algunas de las consignas que coreaban los manifestantes contra el diputado, quien intentaba salir del lugar, pero no se lo permitían.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
6 de 12

Pese a que agentes de la Policía Nacional (PN) intentaron resguardarlo, el diputado no logró librarse de las agresiones por parte de los presentes.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
7 de 12

Durante el altercado, le lanzaron agua, botellas y basura que tenían a la mano. A pesar de las reacciones violentas, Contreras permaneció arrinconado, con un semblante entre asustado y molesto.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
8 de 12

Inicialmente, el diputado intentó responder con palabras; sin embargo, al percatarse de la gravedad de la situación, optó por guardar silencio y buscar una salida.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
9 de 12

Ante la tensión, los agentes policiales se vieron obligados a empujar a las personas que se encontraban en el lugar para salvaguardar la integridad física del diputado.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
10 de 12

La situación incluso derivó en forcejeos entre algunos simpatizantes y los policías, quienes se mantuvieron en sus posiciones para controlar el disturbio.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
11 de 12

Finalmente, Rolando Contreras, hermano del actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, logró salir del lugar tras varios minutos, con el apoyo de las autoridades policiales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Entre insultos, así fue la agresión que sufrió Rolando Contreras por simpatizantes de Libre
12 de 12

Los colectivos, mientras tanto, quedaron en el lugar para seguir con su protesta.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
