Colectivos de Libre agreden y le rompen credencial a Rolando, hermano de "El Pollo" Contreras

Tegucigalpa, Honduras.- Miembros de los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) agredieron físicamente al diputado electo Rolando Contreras, hermano de Roberto "El Pollo" Contreras, en las afueras del CNE, donde se realiza la entrega de credenciales este martes 20 de enero.

Contreras acababa de retirar el documento que lo acredita oficialmente como parlamentario de Cortés por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, al salir de las instalaciones del CNE fue emboscado por una turba de manifestantes de Libre. Entre empujones e insultos lograron arrebatarle su credencial para romperla frente a sus ojos como un acto de intimidación.

Rolando Contreras, visiblemente atemorizado, intentó caminar por la zona, pero le fue imposible ya que estaba siendo agredido por los manifestantes enardecidos. "Viejo hijo de p***", "Vendido", "Que se vaya", le gritaban mientras lo empujaban y le lanzaban agua.