EN FOTOS: así luce el nuevo billete de 200 lempiras con el rostro de Bertha Cáceres

Berta Isabel Cáceres Flores, una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, se convierte en la primera mujer en aparecer como protagonista en una emisión del país. Así luce el nuevo billete de 200 lempiras:
El billete fue lanzado este martes-20 de enero- con el rostro plasmado de la hondureña ambientalista, Bertha Cáceres, como un homenaje a su lucha.
Este lanzamiento marca un hito histórico al ser la primera vez que una mujer figura en la moneda nacional del país.
De acuerdo con el diseño divulgado, en el anverso del billete aparece el retrato de la ambientalista y líder indígena.
Mientras que en el reverso se muestra una vista de La Esperanza, Intibucá, junto a una de las frases atribuidas a Cáceres.
¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”, es la frase de Cáceres que hoy queda marcada en la historia de un billete nacional.
El billete mantiene elementos de seguridad modernos, colores predominantes en tonos azules y verdes, así como inscripciones oficiales del BCH y la denominación correspondiente.
La emisión de este nuevo diseño forma parte de los cambios implementados en la familia de billetes en circulación en el país.
El billete va firmado por la Rebeca Patricia Santos, presidenta del Banco Central de Honduras, Carlos Fernando Ávila Hernández, gerente del BCH, y Marlon Ochoa, entonces secretario de Finanzas.
"El nuevo diseño del billete de L200 mantiene su valor nominal y suma mayor seguridad. Su lanzamiento, en conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, rinde homenaje a Bertha Cáceres, heroína hondureña y primera mujer protagonista en un billete del país", indicó el BCH.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 después de años de haber recibido amenazas contra su vida mientras protestaba en contra del proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional, sin embargo, casi 10 años después del crimen el juicio a los responsables intelectuales continúa.