Así es la credencial que acredita a Nasry Asfura como presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Enmarcada dentro de un marco dorado está la credencial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que acredita a Nasry Asfura Zablah como el presidente del Honduras para el periodo 2026-2030. El documento que destaca el Escudo Nacional de Honduras en tonos dorados, aparece firmado por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, y el consejero suplente del CNE, Carlos Enrique Cardona Hernández. De acuerdo con información preliminar, habrá un evento para hacer la entrega de la credencial al presidente electo quien regresó al país este martes, luego de una intensa gira en Estados Unidos e Israel.

El líder nacionalista fue captado en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, mientras era recibido cálidamente por personas que se encontraban presentes en el lugar. Poco después se le vio abordar su vehículo con rumbo a Tegucigalpa.

Gira de Nary Asfura

Tras haber sido declarado como presidente electo por el CNE, Asfura emprendió una gira diplomática del alto nivel que inició el pasado 12 de enero en Washington. Allí, Asfura sostuvo encuentros estratégicos con figuras clave de la administración de Donald Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. La gira estadounidense no fue solo política, sino también financiera. El próximo presidente de Honduras se sentó a la mesa con representantes del Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando asegurar la cooperación económica desde el primer día de su mandato.