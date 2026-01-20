Nasry Asfura regresa a Honduras para afinar detalles de su toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras.- Un cálido recibimiento tuvo el presidente electo, Nasry Asfura, por parte de los hondureños tras su llegada al país este martes -20 de enero-, luego de su gira oficial por Estados Unidos e Israel. En videos en redes sociales se muestra al próximo mandatario en el Aeropuerto Internacional Palmerola, Comayagua, acompañado por un pequeño grupo de seguridad. Un segundo clip muestra a Asfura subiendo a su vehículo, rumbo a la capital para iniciar con la revisión de planes de arranque, lineamientos de seguridad, gobernabilidad y las primeras acciones que se ejecutarán durante los primeros meses de su gestión.

La agenda internacional inició con Estados Unidos el pasado lunes 12 de enero, donde sostuvo encuentros con altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, como el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y otros. Durante su visita a Washington, Asfura sostuvo reuniones con representantes del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De igual forma, se reunió con los vicepresidentes del BID, Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz.