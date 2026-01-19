Presidente electo retorna este martes a Honduras tras gira por Estados Unidos e Israel

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, retornará este martes 20 de enero al país luego de una semana de gira oficial por Estados Unidos e Israel. EL HERALDO conoció que su llegada marca el reinicio de la agenda nacional, con una serie de reuniones de trabajo y acercamientos enfocados en la transición de gobierno y la organización de los actos oficiales de su investidura. A partir de su retorno, el mandatario electo sostendrá encuentros con equipos técnicos, actores políticos y sectores estratégicos para coordinar prioridades inmediatas de gobierno.

En esta etapa se prevé la revisión de planes de arranque, lineamientos de seguridad, gobernabilidad y las primeras acciones que se ejecutarán durante los primeros meses de gestión. En paralelo, se intensificarán los preparativos para la toma de posesión programada para el próximo 27 de enero en el Congreso Nacional.

Acercamientos