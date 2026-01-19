  1. Inicio
Presidente electo retorna este martes a Honduras tras gira por Estados Unidos e Israel

Tras siete días de agenda internacional, el presidente electo regresará al país para retomar reuniones, afinar la transición y avanzar en los preparativos de su toma de posesión

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 18:29
El presidente electo de Honduras, realizó importantes reuniones en Estados Unidos e Israel.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, retornará este martes 20 de enero al país luego de una semana de gira oficial por Estados Unidos e Israel.

EL HERALDO conoció que su llegada marca el reinicio de la agenda nacional, con una serie de reuniones de trabajo y acercamientos enfocados en la transición de gobierno y la organización de los actos oficiales de su investidura.

A partir de su retorno, el mandatario electo sostendrá encuentros con equipos técnicos, actores políticos y sectores estratégicos para coordinar prioridades inmediatas de gobierno.

Presidenta Xiomara Castro ordena la transición del poder al gobierno electo

En esta etapa se prevé la revisión de planes de arranque, lineamientos de seguridad, gobernabilidad y las primeras acciones que se ejecutarán durante los primeros meses de gestión.

En paralelo, se intensificarán los preparativos para la toma de posesión programada para el próximo 27 de enero en el Congreso Nacional.

Acercamientos

Durante su visita a Estados Unidos, el presidente electo desarrolló una intensa agenda de reuniones con líderes políticos, congresistas, representantes de organismos internacionales y miembros de la comunidad hondureña.

En estos encuentros abordó temas relacionados con democracia, gobernabilidad, migración, cooperación bilateral y fortalecimiento institucional.

Asimismo, sostuvo diálogos con sectores económicos y de inversión, donde expuso su visión de país, las prioridades en materia de desarrollo y empleo, y la necesidad de fortalecer la relación con socios estratégicos para impulsar crecimiento, seguridad jurídica y oportunidades para los hondureños.

La gira incluyó espacios de intercambio con liderazgos regionales y figuras políticas latinoamericanas, en los que se discutieron los retos compartidos de la región, la defensa de la democracia y la cooperación frente a fenómenos como la migración y el crimen organizado.

Como parte de su agenda internacional, el presidente electo también realizó una visita a Israel, donde se reunió con autoridades y representantes institucionales para conocer experiencias en áreas como innovación, tecnología, seguridad y cooperación, temas que podrían traducirse en futuras alianzas para el desarrollo de Honduras.

