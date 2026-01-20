Entre protestas de Libre y agresiones: así se desarrolla entrega de credenciales a alcaldes en el CNE

La entrega de credenciales a los 298 alcaldes electos de Honduras se realiza hoy martes en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la capital, como parte del proceso previo a la toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales, programada para el domingo 25 de enero.
Desde tempranas horas, los ediles provenientes de distintos puntos del país han comenzado a llegar de forma paulatina al edificio del CNE.
Al ingresar, los alcaldes y regidores cumplen un proceso ordenado que incluye registro, verificación de identidad y espera en fila, antes de recibir de manera personal su credencial oficial por parte del personal electoral.
Uno a uno, los alcaldes salen del recinto con un sobre manila en mano, que contiene el documento que los acredita legalmente como nuevas autoridades municipales, requisito indispensable para poder asumir funciones a partir del próximo período constitucional.
Sin embargo, el proceso se desarrolla bajo un ambiente tenso en los alrededores del CNE, debido a las protestas protagonizadas por simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación se realizan en apoyo al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aunque, pese a la presión y consignas, los protestantes han permitido el ingreso de alcaldes y regidores que llegan desde el interior del país.
Ante este escenario, el CNE ha tomado medidas logísticas para evitar confrontaciones mayores y garantizar la continuidad del proceso de acreditación.
En ese sentido, se informó que las credenciales de los diputados al Congreso Nacional no se están entregando en la sede central, sino a través de equipos del CNE desplazados a las sedes de los partidos Liberal y Libre, así como al búnker del Partido Nacional.
Esta decisión busca reducir riesgos y asegurar que la entrega de credenciales se complete sin incidentes, en una etapa clave del cierre del proceso electoral y de cara a la instalación de las nuevas autoridades electas por voto popular.
La entrega de credenciales es un paso obligatorio previo a la juramentación y toma de posesión de los alcaldes, quienes asumirán oficialmente sus cargos el domingo 25 de enero, junto a sus respectivas corporaciones municipales, para dirigir los gobiernos locales durante el próximo período.
En cuanto al Poder Ejecutivo, se ha confirmado que la credencial del presidente electo, Nasry Asfura, será entregada en un evento privado, como parte del protocolo especial que se aplica para la máxima investidura del país, previo a la ceremonia de toma de posesión presidencial del 27 de enero.
Con este proceso, el CNE avanza en la fase final de acreditación de autoridades, en medio de tensiones políticas, pero reafirmando su papel como ente responsable de oficializar los resultados electorales y habilitar legalmente a quienes asumirán el poder en los distintos niveles de gobierno.