¿Fichaje del Olimpia? Romell Quioto deja el Al Najma y tiene nuevo equipo para el 2026

Unaizah, Arabia Saudita.- Romell Quioto no sigue con el Al Najma de la primera división de Arabia Saudita tan solo seis meses después de haber llegado al equipo. El hondureño no ha tenido el protagonimos que deseaba con el técnico portugués Mario Silva, motivo por el que ha determinado salir del club.
El 'Romántico' compartía vestuario con su compatriota Deiby Flores, pero su situación era muy diferente, ya que no logró consolidarse y apenas sumó 568 minutos repartidos en nueve partidos en la liga.
Quioto continuará su carrera en Arabia, aunque volverá a jugar en la segunda división. EL HERALDO pudo conocer este martes que su nuevo destino es el Al Faisaly FC, equipo que desde la temporada 2021-22 no ha podido regresar a primera después de 12 años consecutivos en la máxima categoría.
Entre sus títulos destaca un campeonato en primera en 2010 y uno en segunda en 2003. También conquistó la Copa del Rey de Campeones en 2021.
Al Faisaly FC lleva el nombre del Rey Faisal, quien era príncipe heredero al momento de la fundación del club. Quioto se unirá en las próximas horas a dicho equipo para comenzar su nueva aventura.
Tras 17 jornadas disputadas, el nuevo equipo de Romell marcha en el séptimo lugar de la clasificación con 26 puntos, luego de registrar seis triunfos, ocho empates y solo dos derrotas.
Cabe recordar que el catracho ya tuvo su paso por la segunda división de Arabia cuando vistió la camiseta del Al Arabi antes de dar el salto a primera con un Al Najma que sigue sin ganar desde que arrancó la temporada.
De esta forma, Quioto, de 34 años, prioriza mantenerse en el extranjero tras los rumores que lo vincularon estos últimos días con un posible regreso a Olimpia.
El mismo Eduardo Espinel, técnico de los albos, se había referido al tema del delantero. "He visto en las redes, me lo han hecho saber, yo no tengo ninguna información. Sería importante tener un jugador de esa jerarquía en Olimpia, pero Romell se encuentra en un lugar donde está bien renumerado, ojalá pueda seguir trabajando ahí, pero las puertas están abiertas para los jugadores de buena calidad".