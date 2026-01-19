  1. Inicio
Novedades, dos ausencias y la mira puesta en la 41: así fue el entrenamiento del Olimpia

En Olimpia no hay descanso y tras ganar la copa 40 los Leones ya piensan en la 41. Bajo el mando de Eduardo Espinel, el bicampeón continuó con su pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 10:39
El Olimpia continúa con sus trabajos de pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento.

 Fotos: Anibal Vásquez | El Heraldo
En una fresca mañana en Tegucigalpa, el equipo de Eduardo Espinel siguió adelante con sus trabajos de entrenamiento previo a medirse al Génesis en el Estadio Nacional.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Durante la conferencia de prensa, Eduardo Espinel mencionó que buscarán revancha después del doloroso 6-2 que sufrieron ante el Génesis en La Paz.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
El técnico olimpista se mostró con mucho entusiasmo en el entrenamiento, en donde resaltó que una vez más el objetivo es ser campeón del fútbol hondureño.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Después de los rumores sobre el interés de la Liga Deportiva Alajuelense, Jorge Álvarez entrenó con completa normalidad junto al resto de sus compañeros.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Bajo un ambiente de bastante compañerismo, los Leones ya pasaron la página de los festejos de la copa 40 y ya tienen la mira puesta en levantar la 41.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Pero en Olimpia no todo es Liga Nacional y los jugadores merengues ya piensan en el duelo de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante el América de México.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Onan Rodríguez, nuevo fichaje del Olimpia, se presentó en el Centro de Alto Rendimiento para trabajar al par de sus compañeros.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
El nuevo portero de los Leones se mostró muy contento durante la práctica junto a sus compañeros.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
El bicampeón del fútbol hondureño debuta este domingo frente al Génesis en Tegucigalpa a las 7:30 p.m.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
El plantel merengue afina los últimos detalles previo al Clausura 2026.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
José Raúl García fue otra de las novedades en el entrenamiento olimpista. El exjugador de los Lobos UPNFM se reincorporó al 40 veces campeón de Honduras tras su buen paso con los universitarios.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Las dos ausencias más relevantes en el entrenamiento de este lunes fueron las de Yustin Arboleda y Jorge Benguché. Eduardo Espinel explicó que aún estaba a la espera de que algunos jugadores se reincorporaran.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Jorge Álvarez fue el centro de atención después de que el Olimpia rechazara una oferta de la Liga Deportiva Alajuelense.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
El argentino Agustín Mulet y el uruguayo Facundo Queiroz van por su segundo torneo con Olimpia.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Edrick Menjívar se olvidó de los guantes y como si fuera un experimentado defensor salió a presionar a Carlos "El Mango" Sánchez durante el rondo.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Los dos involucrados en el gol del título ante Marathón, José Mario Pinto y Jorge Álvarez, ensayaron en el "laboratorio" del profesor Espinel.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
Onan Rodríguez demostró que no solo es bueno atajando balones y que tiene un buen juego con los pies.

 Foto: Anibal Vásquez | El Heraldo
