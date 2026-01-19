Novedades, dos ausencias y la mira puesta en la 41: así fue el entrenamiento del Olimpia

El Olimpia continúa con sus trabajos de pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento.
En una fresca mañana en Tegucigalpa, el equipo de Eduardo Espinel siguió adelante con sus trabajos de entrenamiento previo a medirse al Génesis en el Estadio Nacional.
Durante la conferencia de prensa, Eduardo Espinel mencionó que buscarán revancha después del doloroso 6-2 que sufrieron ante el Génesis en La Paz.
El técnico olimpista se mostró con mucho entusiasmo en el entrenamiento, en donde resaltó que una vez más el objetivo es ser campeón del fútbol hondureño.
Después de los rumores sobre el interés de la Liga Deportiva Alajuelense, Jorge Álvarez entrenó con completa normalidad junto al resto de sus compañeros.
Bajo un ambiente de bastante compañerismo, los Leones ya pasaron la página de los festejos de la copa 40 y ya tienen la mira puesta en levantar la 41.
Pero en Olimpia no todo es Liga Nacional y los jugadores merengues ya piensan en el duelo de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante el América de México.
Onan Rodríguez, nuevo fichaje del Olimpia, se presentó en el Centro de Alto Rendimiento para trabajar al par de sus compañeros.
El nuevo portero de los Leones se mostró muy contento durante la práctica junto a sus compañeros.
El bicampeón del fútbol hondureño debuta este domingo frente al Génesis en Tegucigalpa a las 7:30 p.m.
El plantel merengue afina los últimos detalles previo al Clausura 2026.
José Raúl García fue otra de las novedades en el entrenamiento olimpista. El exjugador de los Lobos UPNFM se reincorporó al 40 veces campeón de Honduras tras su buen paso con los universitarios.
Las dos ausencias más relevantes en el entrenamiento de este lunes fueron las de Yustin Arboleda y Jorge Benguché. Eduardo Espinel explicó que aún estaba a la espera de que algunos jugadores se reincorporaran.
Jorge Álvarez fue el centro de atención después de que el Olimpia rechazara una oferta de la Liga Deportiva Alajuelense.
El argentino Agustín Mulet y el uruguayo Facundo Queiroz van por su segundo torneo con Olimpia.
Edrick Menjívar se olvidó de los guantes y como si fuera un experimentado defensor salió a presionar a Carlos "El Mango" Sánchez durante el rondo.
Los dos involucrados en el gol del título ante Marathón, José Mario Pinto y Jorge Álvarez, ensayaron en el "laboratorio" del profesor Espinel.
Onan Rodríguez demostró que no solo es bueno atajando balones y que tiene un buen juego con los pies.