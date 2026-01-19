  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya

Otero, quien durante años trabajó de manera cercana con Orinson Amaya, toma ahora las riendas del club verdolaga para los próximos dos años

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 13:23
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
1 de 17

Marathón inicia una nueva etapa institucional con su nueva directiva para el período 2026-2028. Este lunes la eligieron y así queda conformada.

 Fotos: Mauricio Ayala / EL HERALDO.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
2 de 17

Lo anterior, surgió de emergencia tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025, hecho que enlutó al fútbol hondureño.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
3 de 17

La conformación de la nueva junta directiva se dio en un ambiente de consenso, luego de que Aracely García de Amaya, esposa del extinto dirigente, propusiera la estructura que finalmente fue aprobada al no existir oposición alguna por parte de los votantes.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
4 de 17

A continuación te mostramos cómo queda conformada la nueva junta directiva de Marathón.

¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
5 de 17

Presidente Ejecutivo: Daniel Alberto Otero Muñoz.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
6 de 17

Vicepresidente Ejecutivo: Alberto Galo Castellón.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
7 de 17

Segundo Vicepresidente Ejecutivo: Arturo Bendaña Pinel.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
8 de 17

Tercer Vicepresidente Ejecutivo: Rolando Peña Rivera.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
9 de 17

Vicepresidente Financiero: Eduardo Lontero Montoya.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
10 de 17

Vicepresidente Deportivo: Mario René Berrios.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
11 de 17

Vicepresidente de Desarrollo Institucional: Erick Fernández Rosenthal.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
12 de 17

Vicepresidente y Director de Mercadeo: Mario Faraj Gabrie.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
13 de 17

Director Legal: Rodolfo Bueso.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
14 de 17

Secretario General: Roque Pascua.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
15 de 17

Vocal 1: Aracely García de Amaya (Esposa de Orinson).
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
16 de 17

Otros cargos: Vicepresidente Administrativo: Daniel Alberto Otero Róbelo, Director de Comunicaciones: Cristian Cousin Inestroza, Director de Fuerzas Básicas: Sergio Adonay Cruz y Director de Infraestructura: Óscar Arnaldo López.
¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya
17 de 17

Fiscal: Julio Montes Valladares, Fiscal Adjunto: José Antonio Ribera Matute, Tesorero: Constantino Marinakys Cedillo y Secretario Adjunto: Héctor Bueso.
Cargar más fotos