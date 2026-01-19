¿Quién es el presidente?: Así queda la nueva directiva del Marathón tras muerte de Orinson Amaya

Marathón inicia una nueva etapa institucional con su nueva directiva para el período 2026-2028. Este lunes la eligieron y así queda conformada.
Lo anterior, surgió de emergencia tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025, hecho que enlutó al fútbol hondureño.
La conformación de la nueva junta directiva se dio en un ambiente de consenso, luego de que Aracely García de Amaya, esposa del extinto dirigente, propusiera la estructura que finalmente fue aprobada al no existir oposición alguna por parte de los votantes.
A continuación te mostramos cómo queda conformada la nueva junta directiva de Marathón.
Presidente Ejecutivo: Daniel Alberto Otero Muñoz.
Vicepresidente Ejecutivo: Alberto Galo Castellón.
Segundo Vicepresidente Ejecutivo: Arturo Bendaña Pinel.
Tercer Vicepresidente Ejecutivo: Rolando Peña Rivera.
Vicepresidente Financiero: Eduardo Lontero Montoya.
Vicepresidente Deportivo: Mario René Berrios.
Vicepresidente de Desarrollo Institucional: Erick Fernández Rosenthal.
Vicepresidente y Director de Mercadeo: Mario Faraj Gabrie.
Director Legal: Rodolfo Bueso.
Secretario General: Roque Pascua.
Vocal 1: Aracely García de Amaya (Esposa de Orinson).
Otros cargos: Vicepresidente Administrativo: Daniel Alberto Otero Róbelo, Director de Comunicaciones: Cristian Cousin Inestroza, Director de Fuerzas Básicas: Sergio Adonay Cruz y Director de Infraestructura: Óscar Arnaldo López.
Fiscal: Julio Montes Valladares, Fiscal Adjunto: José Antonio Ribera Matute, Tesorero: Constantino Marinakys Cedillo y Secretario Adjunto: Héctor Bueso.