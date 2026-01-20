  1. Inicio
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial

Desde tempranas horas de este martes, diputados propietarios y suplentes del Partido Liberal llegaron a la sede del partido para la entrega de sus credenciales

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 11:19
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
1 de 10

Los diputados electos del Partido Liberal llegaron a las 10: 00 a.m. a las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para la entrega de la credencial.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
2 de 10

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este martes la entrega de credenciales a los diputados electos, en una jornada que se desarrollará en tres sedes partidarias: nacional, liberal y Libre.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
3 de 10

Un total de 128 diputados conformarán el nuevo Congreso Nacional para el período 2026-2030, siendo un total de 41 de ellos liberales.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
4 de 10

Los diputados electos se encuentran a la espera de la entrega de su documentación para acreditar a los congresistas electos de ese instituto político.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
5 de 10

Las credenciales únicamente se entregarán de manera personal y deben de presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) como requisito obligatorio.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
6 de 10

Los diputados electos quedarán oficialmente acreditados para asumir sus cargos y ejercer sus funciones conforme a la ley durante el período del proximo gobierno.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
7 de 10

Hasta las 2:00 de la tarde, el organismo electoral se trasladará al búnker del Partido Nacional de Honduras (PNH) para acreditar a los congresistas electos de ese instituto político.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
8 de 10

La jornada de acreditación concluirá a las 7:00 de la noche con la entrega de credenciales a los diputados electos de Libertad y Refundación (Libre), en la sede central del partido.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
9 de 10

Según la declaratoria del CNE, el Partido Nacional contará con 49 diputados, el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación (Libre) con 35, el Pinu-SD con dos y la Democracia Cristiana (DC) con uno.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial
10 de 10

La entrega de credenciales se realiza luego de que el CNE emitiera la declaratoria oficial final el 30 de diciembre de 2025.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
