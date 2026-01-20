Diputados propietarios y suplentes del PL llegan a la sede para reclamar su credencial

Los diputados electos del Partido Liberal llegaron a las 10: 00 a.m. a las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para la entrega de la credencial.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este martes la entrega de credenciales a los diputados electos, en una jornada que se desarrollará en tres sedes partidarias: nacional, liberal y Libre.
Un total de 128 diputados conformarán el nuevo Congreso Nacional para el período 2026-2030, siendo un total de 41 de ellos liberales.
Los diputados electos se encuentran a la espera de la entrega de su documentación para acreditar a los congresistas electos de ese instituto político.
Las credenciales únicamente se entregarán de manera personal y deben de presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) como requisito obligatorio.
Los diputados electos quedarán oficialmente acreditados para asumir sus cargos y ejercer sus funciones conforme a la ley durante el período del proximo gobierno.
Hasta las 2:00 de la tarde, el organismo electoral se trasladará al búnker del Partido Nacional de Honduras (PNH) para acreditar a los congresistas electos de ese instituto político.
La jornada de acreditación concluirá a las 7:00 de la noche con la entrega de credenciales a los diputados electos de Libertad y Refundación (Libre), en la sede central del partido.
Según la declaratoria del CNE, el Partido Nacional contará con 49 diputados, el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación (Libre) con 35, el Pinu-SD con dos y la Democracia Cristiana (DC) con uno.
La entrega de credenciales se realiza luego de que el CNE emitiera la declaratoria oficial final el 30 de diciembre de 2025.