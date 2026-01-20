Con jornada de limpieza, Juan Diego Zelaya recibe credencial como alcalde del DC

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este martes la credencial a Juan Diego Zelaya, documento que lo acredita oficialmente como alcalde electo del municipio del Distrito Central, en un acto realizado en las instalaciones del ente electoral en la capital hondureña.

Con la entrega de la credencial, Zelaya queda habilitado legalmente para asumir el cargo el próximo 25 de enero en el Museo de la Identidad Nacional (MIN), en Tegucigalpa, junto a la nueva Corporación Municipal.

La entrega de credenciales forma parte del proceso previo a la juramentación de las autoridades locales y se realiza de manera simultánea para los 298 alcaldes electos de Honduras, quienes dirigirán los gobiernos municipales durante el período 2026-2030.

Mientras avanza el proceso de transición, Juan Diego Zelaya ha reiterado que los problemas de la capital no se detienen y que su equipo tampoco ha pausado el trabajo, enfatizando la necesidad de dar respuestas inmediatas a los desafíos que enfrenta el Distrito Central.