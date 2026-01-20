  1. Inicio
Con jornada de limpieza, Juan Diego Zelaya recibe credencial como alcalde del DC

Juan Diego Zelaya recibió este martes su credencial del CNE y reiteró que los problemas de la capital no esperan, por lo que mantiene labores intensivas de limpieza

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 14:53
El alcalde electo Juan Diego Zelaya recibió su credencial del CNE y aseguró que su gestión ya trabaja en soluciones urgentes como la limpieza de la ciudad.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este martes la credencial a Juan Diego Zelaya, documento que lo acredita oficialmente como alcalde electo del municipio del Distrito Central, en un acto realizado en las instalaciones del ente electoral en la capital hondureña.

Con la entrega de la credencial, Zelaya queda habilitado legalmente para asumir el cargo el próximo 25 de enero en el Museo de la Identidad Nacional (MIN), en Tegucigalpa, junto a la nueva Corporación Municipal.

La entrega de credenciales forma parte del proceso previo a la juramentación de las autoridades locales y se realiza de manera simultánea para los 298 alcaldes electos de Honduras, quienes dirigirán los gobiernos municipales durante el período 2026-2030.

Mientras avanza el proceso de transición, Juan Diego Zelaya ha reiterado que los problemas de la capital no se detienen y que su equipo tampoco ha pausado el trabajo, enfatizando la necesidad de dar respuestas inmediatas a los desafíos que enfrenta el Distrito Central.

A pocos días de tomar posesión, Juan Diego Zelaya se enfoca en tareas de limpieza en el DC

En ese sentido, el edil electo destacó que ya se ejecutan acciones concretas, especialmente en materia de limpieza, como parte de un plan de atención para mejorar las condiciones sanitarias y de orden en la ciudad.

“Hoy (20 de enero) continuamos con nuestras labores de limpieza intensiva, llegando a la zona de Plaza Millennium, en el bulevar Fuerzas Armadas, para atender los problemas de acumulación de basura que afectan a la capital”, indicó Zelaya.

Detalló que los trabajos incluyen la intervención de cuadrillas equipadas con retroexcavadoras y volquetas, con el objetivo de liberar tragantes y eliminar focos de suciedad que representan un riesgo para la salud de los vecinos.

Zelaya subrayó que la capital no solo necesita gestión administrativa, sino acción inmediata y un cambio verdadero que se refleje en las calles, barrios y colonias del Distrito Central.

Juan Diego Zelaya tomará posesión como alcalde en el Museo para la Identidad Nacional

“El futuro de la ciudad se construye trabajando juntos, en cada barrio, demostrando que con orden y presencia vamos a devolverle la dignidad al Distrito Central”, concluyó el alcalde electo.

La entrega de credenciales se realizó en un ambiente tenso donde simpatizante del Partido Libertad y Refundación (Libre) exigen voto por voto a favor de el actual alcalde Jorge Aldana, que por 42 días ha estado en protestas.

