A pocos días de tomar posesión, Juan Diego Zelaya se enfoca en tareas de limpieza en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de asumir oficialmente el cargo, el virtual alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, inició programas de limpieza en diferentes puntos de la ciudad.

Desde el pasado sábado 17 de enero, Zelaya ha liderado operativos en sectores como El Carrizal y Residencial Plaza, considerados algunos de los más afectados por la acumulación de basura.

Las intervenciones incluyeron limpieza integral de calles, desobstrucción de tragantes y desagües, así como el levantamiento de grava suelta que representaba un peligro para motociclistas.

El operativo también contempló la remoción de desechos acumulados en áreas críticas, desplegando un equipo de más de 20 personas apoyadas con retroexcavadoras y volquetas.

El alcalde enfatizó que estas acciones buscan respuestas rápidas y efectivas, atendiendo los problemas de la ciudad sin esperar a la toma de posesión formal.

“Los problemas de la ciudad no pueden esperar a la toma de posesión. Si hay basura, riesgo y abandono, hay que actuar de inmediato. El pasado ya pasó; tenemos que construir el futuro y trabajar duro por esta ciudad”, indicó Zelaya durante su recorrido.

El edil adelantó que las acciones de limpieza continuarán durante toda la semana en distintos puntos de la capital, priorizando sectores con mayores acumulaciones de basura y riesgos para los ciudadanos.

Este martes, el equipo de limpieza estará presente en el bulevar Fuerzas Armadas, en las cercanías de Plaza Milenium, con el objetivo de retirar basura y mejorar la transitabilidad de la zona.