A pocos días de tomar posesión, Juan Diego Zelaya se enfoca en tareas de limpieza en el DC

El virtual alcalde de Tegucigalpa enfatiza que los problemas de la ciudad no esperan y que su gestión comenzará con acciones visibles desde el primer día

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 16:14
Desde el domingo 17 de enero, el edil realiza operativos integrales que incluyen retiro de grava suelta, limpieza de calles y desagües para proteger a la ciudadanía.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de asumir oficialmente el cargo, el virtual alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, inició programas de limpieza en diferentes puntos de la ciudad.

Desde el pasado sábado 17 de enero, Zelaya ha liderado operativos en sectores como El Carrizal y Residencial Plaza, considerados algunos de los más afectados por la acumulación de basura.

Las intervenciones incluyeron limpieza integral de calles, desobstrucción de tragantes y desagües, así como el levantamiento de grava suelta que representaba un peligro para motociclistas.

El operativo también contempló la remoción de desechos acumulados en áreas críticas, desplegando un equipo de más de 20 personas apoyadas con retroexcavadoras y volquetas.

El alcalde enfatizó que estas acciones buscan respuestas rápidas y efectivas, atendiendo los problemas de la ciudad sin esperar a la toma de posesión formal.

“Los problemas de la ciudad no pueden esperar a la toma de posesión. Si hay basura, riesgo y abandono, hay que actuar de inmediato. El pasado ya pasó; tenemos que construir el futuro y trabajar duro por esta ciudad”, indicó Zelaya durante su recorrido.

El edil adelantó que las acciones de limpieza continuarán durante toda la semana en distintos puntos de la capital, priorizando sectores con mayores acumulaciones de basura y riesgos para los ciudadanos.

Este martes, el equipo de limpieza estará presente en el bulevar Fuerzas Armadas, en las cercanías de Plaza Milenium, con el objetivo de retirar basura y mejorar la transitabilidad de la zona.

Juan Diego Zelaya tomará posesión como alcalde en el Museo para la Identidad Nacional

Zelaya reiteró que “no es necesario esperar a asumir formalmente para empezar a trabajar y que la administración llegará con una visión definida de orden, presencia y resultados visibles desde el primer día para todos los capitalinos”.

En la colonia Centroamérica Oeste, los vecinos han denunciado la falta de contenedores y la acumulación de basura que afecta la salud y la movilidad de los residentes.

De igual forma, en el centro de Comayagüela, específicamente en el barrio La Concepción, se observan promontorios de desechos que requieren atención inmediata.

Zelaya inicia operativos de limpieza en El Carrizal y Residencial Plaza, con apoyo de maquinaria y equipo para eliminar desechos y riesgos para vecinos.

 (Foto: Cortesía/EL HERALDO)

“Esperamos que las autoridades entrantes puedan resolver esta contaminación que desde hace mucho tiempo nos perjudica”, manifestó una vecina de la Centroamérica Oeste.

Perfil de Juan Diego Zelaya, ganador de la alcaldía en el Distrito Central

El alcalde virtual ha señalado que estas acciones forman parte de una estrategia inicial que busca mejorar la imagen de la ciudad y garantizar espacios más limpios y seguros para los ciudadanos.

Las jornadas de limpieza también incluyen la supervisión directa de los trabajos y la planificación de mantenimiento continuo para evitar la acumulación futura de basura, según detalló el equipo de Zelaya.

El edil anunció que su toma de posesión se realizará en el Museo para la Identidad Nacional, ubicado en el centro de Tegucigalpa, el próximo 25 de enero a las 7:00 de la mañana.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
