Perfil de Juan Diego Zelaya, ganador de la alcaldía en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Sorpresa? Juan Diego Zelaya ha resultado ganador de la alcaldía del Distrito Central evitando la reelección de Jorge Aldana.

El candidato del Partido Nacional superó a Aldana, de Libertad y Refundación (Libre), y a Eliseo Castro, que lo hacía por el Partido Liberal.

Esta será la primera vez que Zelaya dirija la alcaldía de la capital de Honduras, aunque ya formó parte de la municipalidad en el segundo período de Ricardo Álvarez de 2010 a 2014.

Juan Diego Zelaya nació en Tegucigalpa un 6 de septiembre de 1975, ostentando una licenciatura en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y Marketing por la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, Estados Unidos de América.

Desde el 2002, Zelaya Aguilar incursionó en política siendo la coordinación nacional del proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) de los primeros cargos en el que fungió y 12 años después asumió la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, se ha desempeñado como vicealcalde de la capital de la República de Honduras, diputado hasta cónsul general en Nueva York.