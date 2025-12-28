Perfil de Juan Diego Zelaya, ganador de la alcaldía en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Sorpresa? Juan Diego Zelaya ha resultado ganador de la alcaldía del Distrito Central evitando la reelección de Jorge Aldana.
El candidato del Partido Nacional superó a Aldana, de Libertad y Refundación (Libre), y a Eliseo Castro, que lo hacía por el Partido Liberal.
Esta será la primera vez que Zelaya dirija la alcaldía de la capital de Honduras, aunque ya formó parte de la municipalidad en el segundo período de Ricardo Álvarez de 2010 a 2014.
Juan Diego Zelaya nació en Tegucigalpa un 6 de septiembre de 1975, ostentando una licenciatura en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y Marketing por la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, Estados Unidos de América.
Desde el 2002, Zelaya Aguilar incursionó en política siendo la coordinación nacional del proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) de los primeros cargos en el que fungió y 12 años después asumió la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Además, se ha desempeñado como vicealcalde de la capital de la República de Honduras, diputado hasta cónsul general en Nueva York.
Plan para el Distrito Central
En cinco ejes está fundamentado el plan de gobierno municipal del candidato nacionalista y que ha venido socializando con distintos sectores de la sociedad tanto en Tegucigalpa como Comayagüela.
Seguridad integral es la primera y principal propuesta de campaña consistente en una primera etapa llevar a cabo un centro de monitoreo y emergencia con videovigilancia en plazas, parques, puntos de taxi, paradas de unidades del transporte urbano, incluyendo iluminación y presencia de la Policía Municipal.
Otro eje que forma parte del plan de Juan Diego es el empleo y las oportunidades para jóvenes basado en la simplificación de los trámites como los permisos de operación, construcción así como los trámites municipales.
La gestión del caos vial también será una priorización del candidato a jefe edilicio de las ciudades reconocidas bajo la Constitución de la República como la capital del territorio hondureño a través de nuevos pasos a desnivel, túneles, calles nuevas u obras adicionales en el Anillo Periférico.
La creación del Sistema Municipal de Integridad y Transparencia, establecer una Unidad Municipal de Transparencia y Anticorrupción (UMTA), apertura total de datos públicos municipales, fortalecer el acceso a la información pública y un acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) integran los referidos fundamentos.